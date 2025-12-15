Akdeniz Üniversitesi CADI ile Dijital ve Yeşil Bakım Dönüşümünü Başlattı

Akdeniz Üniversitesi, bakım hizmetlerinde dijitalleşme ve sürdürülebilirliği bir araya getiren "Dijital ve Yeşil Becerilerle Güçlendirilmiş Bakım Ekosistemi (CADI)" Projesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Proje, sağlık, teknoloji, kamu ve sivil toplum paydaşlarını bir araya getirerek bakım alanında yenilikçi ve kalıcı bir model oluşturmayı amaçlıyor.

Açılış ve katılımcılar

Açılış programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa üniversite yöneticileri, akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve proje paydaşları katıldı.

Projenin hedefi ve yürütücüsü

Projenin yürütücüsü AKVAM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çoban, CADI’nın temel hedefinin bakım hizmetlerini dijital ve yeşil becerilerle güçlendirilmiş bir ekosisteme dönüştürmek olduğunu vurguladı. Proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında destekleniyor.

Üniversitenin sunduğu ekosistem

Doç. Dr. Mustafa Çoban, Akdeniz Üniversitesi’nin altyapı ve olanaklarının CADI Projesi’nin tasarımında önemli rol oynadığını belirtti. Üniversitenin hastanesi, teknokenti, öğrenci yurtları, kampüs içi yaşam alanları ve yüksek insan sirkülasyonunun proje üretimi açısından büyük avantaj sağladığını ifade ederek üniversiteyi "yaşayan kampüs" modeliyle birçok Avrupa üniversitesinden ayırdığını söyledi.

Uluslararası değerlendirme

Almanya’dan katılan BedCon Yöneticisi Zeki Çağlar, projenin Alman Ulusal Ajansı tarafından aldığı 94 puanın önemli bir değerlendirme olduğunu belirtti. Çağlar, projenin kapsamı ve hazırlanış kalitesinin ajans tarafından takdir edildiğini ifade etti.

Paydaş görüşleri

Proje ortağı Sağlık ve Çevre Politikaları Derneği Başkanı Öğr. Gör. Mustafa Çelik projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Antalya Valiliği adına konuşan Dr. Gülşen Elmas, projenin Antalya’nın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sağlayacağını söyledi. Antalya İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Hüseyin Kurtay ise slayt sunumu ile sivil toplum çalışmalarını paylaştı. Program, Dr. Nilgün Akbulut Çoban’ın CADI sunumu ile devam etti.

Kişisel verilerin korunması ve iletişim

Programın son bölümünde Doç. Dr. Ahmet Alptekin Duru "Avrupa Birliği Projelerinde Kişisel Verilerin Korunması" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi ve kişisel verinin tanımı ile korunmasına ilişkin kapsamlı bilgilendirme yaptı. Kapanışta ise Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Talat Öztuzsuz, kurumsal kimlik, görünürlük ve doğru iletişimin proje sürdürülebilirliği ile toplumsal etki açısından önemine dikkat çekti.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

