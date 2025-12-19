DOLAR
Akşehir Bozlağan’daki Eski İlkokul Dikiş Nakış Kursuna Dönüştü

Konya Akşehir Bozlağan’daki eski ilkokul, 'Her Köyde Bir Kursum Olsun' projesi kapsamında dikiş-nakış kursu oldu; 17 kursiyer hazır giyim eğitimi alıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:40
Yenilenen bina, kadınlara yönelik hazır giyim eğitimlerine ev sahipliği yapıyor

Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı Bozlağan Mahallesi’nde bulunan eski ilkokul binası, dikiş nakış kurs merkezi olarak yeniden faaliyete geçti. Çalışma, Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitim Merkezi ile Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Her Köyde Bir Kursum Olsun" projesi kapsamında hayata geçirildi.

Yeniden düzenlenen binada, kursiyerlere hazır giyime yönelik pratik kesim ve dikiş eğitimleri veriliyor. Kursiyerler ayrıca Yerli Malı Haftasını düzenledikleri bir etkinlikle kutlayarak ortaya çıkan ürünleri sergiledi.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Sebahat Kedek projeyle ilgili olarak, "Öğrencilerimiz 17 kişiden oluşmakta, çok güzel işler çıkartıyoruz. Kurs verdiğimiz okulumuz daha önceden harabeydi ama şu anda çok güzel bir yer haline geldi" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Akkurt yapılan çalışmalara dikkat çekerek, kursun açıldığını ve bayanlara dikiş ve giyim üzerine kurslar düzenlendiğini ifade etti.

Bozlağan Mahalle Muhtarı Adem Şenol ise okulun temizlik ve düzenlemelerini yaparak kursu hizmete sunduklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

