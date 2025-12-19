Pursaklar Hanım Evi'nde Pastacılık Kursiyerleri İmalathanede Baklava ve Börek Öğrendi

Pursaklar Hanım Evi'nde Pastacılık Kursiyerleri İmalathanede Ustalık Kazandı

Baklava ve börek yapımı imalathanede uygulamalı olarak öğretildi

Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Hüma Sultan Hanım Evi Pastacılık Sınıfı kursiyerleri, geleneksel lezzetlerden baklava ve börek üretiminin hamurundan pişirme aşamasına kadar tüm sürecini imalathanede birebir uygulamayla deneyimledi.

Eğitim, Şef Mahmut Dolmacı'ya ait baklava börek imalathanesinde gerçekleştirildi. Kursiyerler; hamurun hazırlanmasından iç harcın oluşturulmasına, şekil verme ve pişirme aşamalarına kadar adım adım tüm süreci uygulamalı olarak öğrendi.

İmalathane ortamında yapılan uygulamalar sayesinde kursiyerler mesleki becerilerini geliştirirken, hijyen ve üretim standartları konusunda da bilgilendirildi.

Kursiyerler, geleneksel tatların doğru tekniklerle üretilmesini öğrenmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür uygulamalı eğitimlerin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

