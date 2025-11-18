Alaçatı'da 2-B'den Kavurga İlkokulu'na Kitap ve Kırtasiye Dayanışması

Miniklerden örnek sosyal sorumluluk hamlesi

Alaçatı Mustafa Çapkan İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Kavurga İlkokulunun ikinci sınıf öğrencilerine kitap ve kırtasiye malzemeleri göndererek anlamlı bir dayanışma gerçekleştirdi.

Etkinlik, sınıf öğretmeni Bengü Doğruyol ile velilerin desteğiyle organize edildi. Çocukların bir okuldan diğerine uzanan bu destek hareketinin, hem maddi hem de duygusal ve sosyal açıdan önemli bir katkı sunduğu vurgulandı.

Yapılan yardım kampanyasının, çocuklar arasında dostluk, paylaşma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğine dikkat çekildi. Alaçatı'daki minik öğrencilerin bu davranışının, küçük adımların büyük farklar yaratabileceğini gösterdiği ifade edildi.

Sınıf öğretmeni Bengü Doğruyol, şöyle dedi: "Bu tür etkinliklerin çocuklar üzerinde çok olumlu etkileri oluyor. Gelecekte de bu dayanışma ve yardımlaşmayı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz".

