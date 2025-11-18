Alaçatı'da 2-B'den Kavurga İlkokulu'na Kitap ve Kırtasiye Dayanışması

Alaçatı Mustafa Çapkan İlkokulu 2-B sınıfı, öğretmenleri Bengü Doğruyol ve veliler desteğiyle Şanlıurfa Viranşehir'deki Kavurga İlkokulu'na kitap ve kırtasiye gönderdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:06
Alaçatı'da 2-B'den Kavurga İlkokulu'na Kitap ve Kırtasiye Dayanışması

Alaçatı'da 2-B'den Kavurga İlkokulu'na Kitap ve Kırtasiye Dayanışması

Miniklerden örnek sosyal sorumluluk hamlesi

Alaçatı Mustafa Çapkan İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Kavurga İlkokulunun ikinci sınıf öğrencilerine kitap ve kırtasiye malzemeleri göndererek anlamlı bir dayanışma gerçekleştirdi.

Etkinlik, sınıf öğretmeni Bengü Doğruyol ile velilerin desteğiyle organize edildi. Çocukların bir okuldan diğerine uzanan bu destek hareketinin, hem maddi hem de duygusal ve sosyal açıdan önemli bir katkı sunduğu vurgulandı.

Yapılan yardım kampanyasının, çocuklar arasında dostluk, paylaşma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğine dikkat çekildi. Alaçatı'daki minik öğrencilerin bu davranışının, küçük adımların büyük farklar yaratabileceğini gösterdiği ifade edildi.

Sınıf öğretmeni Bengü Doğruyol, şöyle dedi: "Bu tür etkinliklerin çocuklar üzerinde çok olumlu etkileri oluyor. Gelecekte de bu dayanışma ve yardımlaşmayı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz".

ALAÇATI’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

ALAÇATI’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

ALAÇATI’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat Belediyesi'nden Turizm Çalışanlarına Cinsel İstismar ve Tacizi Önleme Eğitimi
2
Alanya ATABEM'de Hedef: LGS ve YKS'de Türkiye Birinciliği
3
15 Yaşındaki Elif Esmira, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Altın Kazandı
4
IX. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Gaziantep’te — Kur’ân Kâinatı Okuyor
5
Alaşehir'de Denetimli Serbestlik Yıldırım Beyazıt Okulunu Yeniledi
6
Alaçatı'da 2-B'den Kavurga İlkokulu'na Kitap ve Kırtasiye Dayanışması
7
Hasan Kilitci: Bayrak Törenleri Hisarcık'ta Milli Bağları Güçlendiriyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları