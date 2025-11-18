Alanya ATABEM'de Hedef: LGS ve YKS'de Türkiye Birinciliği

Alanya ATABEM kış dönemi kursları başladı; 2 bin 400 öğrenciye ücretsiz LGS ve YKS hazırlık dahil akademik, kültürel ve sanatsal eğitim veriliyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:35
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Atatürk Bilgi ve Eğitim Merkezi (ATABEM) yeni eğitim-öğretim yılı kış dönemi kurslarına yoğun ilgiyle başladı. Alanya ATABEM, akademik, kültürel ve sanatsal programlarla çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sunuyor; bu yıl hedef LGS ve YKS'de Türkiye birinciliği.

ATABEM kurs merkezi, ilkokul 3. sınıftan başlayan sınıflar ile toplam 2 bin 400 öğrenciye ücretsiz eğitim imkânı sağlıyor. Programda fen bilimleri, matematik, İngilizce, sosyal bilgiler, bilgisayar ve hızlı okuma gibi akademik derslerin yanı sıra kodlama, resim, drama, satranç ve darbuka eğitimleri de yer alıyor. Alanya ATABEM, LGS ve YKS'de her yıl yükselen bir başarı grafiği sergiliyor ve ailelerden tam not alıyor.

Akademik, kültürel ve sanatsal kurslar

Alanya ATABEM kurs programlarıyla ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Sorumlusu Can Baysal: "İlkokul 6. sınıfa kadar olan öğrencilerimize akademik eğitimlerin yanı sıra daha çok sosyal aktivitelerin yer aldığı kültürel kurslarımıza ağırlık veriyoruz. Önceki dönemlerde bu gruplarla bilim ve teknoloji yarışmalarına projeler oluşturup yarışmalara katıldık. Bu yıl bu tecrübelerle yeni projelerle finallere kalmayı hedefliyoruz. 7. ve 8. sınıflarımızla da LGS’ye hazırlık yapıyoruz. Haftalık deneme sınavları ve soru çözüm atölyeleriyle öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz "dedi.

"Hedefimiz Türkiye birinciliği"

Alanya ATABEM’in başarı grafiğini her geçen yıl yükselttiğini belirten Baysal, "Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde elde ettiğimiz başarılı sonuçları bu yıl da tekrarlamak istiyoruz. Belediyemizin kurs merkezleri ücretsiz olduğu için zaman zaman önyargıyla yaklaşanlar olabiliyor. Ancak alanında uzman eğitim kadromuzla titizlikle yürüttüğümüz programlar, öğrencilerimizin okulda ve sınavlarda başarılarını artırıyor. Hem LGS’de hem de YKS’de bu yıl hedefimiz ATABEM kursumuzdan Türkiye birincisi çıkarmak" diye konuştu.

Öğrenciden memnuniyet

Üniversite hazırlık kurslarına katılan Enes Şahinkaya, "Bu yıl istediğim üniversiteye puanım yetmediği için mezuna kalmaya karar verdim. Abim ve arkadaşlarımın tavsiyesiyle ATABEM kurslarına katıldım. Özel bir dershaneden hiçbir farkı yok ve bizlerden hiçbir ücret alınmıyor. Her hafta yapılan deneme sınavlarında çok iyi sonuçlar çıkıyor, bu da öğrenci kalitesini gösteriyor" dedi.

