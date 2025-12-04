Talip Geylan: Öğretmenin saygınlığı eğitim hedefleri için şart

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara Çankaya'daki öğrenci davranışlarını eleştirerek öğretmenin itibarının korunması ve kamu yönetiminin tedbir alması çağrısında bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir lisede ders sırasında bazı öğrencilerin öğretmene yönelik uygunsuz tavırlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki gösterdi. Geylan, eğitimin taşıyıcı kolonu ve asli unsurunun öğretmen olduğunu vurgulayarak, "Öğretmeni itibarlı kılamazsanız, eğitimde istenen hedeflere ulaşmanız mümkün değildir" dedi.

Çankaya vakası: Tepki ve değerlendirme

Geylan, söz konusu olayın "çok çirkin, üzücü ve bir o kadar da düşündürücü" olduğunu belirterek, yıllar içinde öğretmenin eğitim sürecindeki yetkinliğinin zayıfladığını söyledi. Bu zayıflamanın, örnek olayda görülen saygısız davranışların temel nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Sorumluluk çağrısı: Kamu yönetimi, toplum ve aileler

Geylan, başta kamu yönetimi olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin öğretmenin saygınlığını korumak için sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Alo 147 ve CİMER gibi kanallar üzerinden yapılan mesnetsiz başvuruların öğretmeni huzursuz ettiğini ve saygısızlığı cesaretlendirdiğini söyledi. Ayrıca, öğretmeni "tezgahtar", öğrenci ve veliyi "müşteri" gibi gören yaklaşımların meslektaşları yalnız bıraktığını kaydetti ve "Artık yeter" diye konuştu.

Geleceğe yatırım: Öğretmene sahip çıkmak

Geylan, öğretmene verilen değerin aslında çocuklara verilen kıymet olduğunu vurguladı. Ailelere seslenerek, çocuğun yetişmesinde öğretmenin rolünün büyük olduğunu hatırlattı ve "Öğretmene sahip çıkmanız, aslında çocuğunuzun hayalini kurduğunuz geleceğine sahip çıkmanızdır" dedi. Kamu yönetiminin ise disiplin mevzuatı ve uygulamalarını tavizsiz düzenleyerek hızlı tedbirler alması gerektiğini söyledi.

