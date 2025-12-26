DOLAR
Alaşehirli Öğrenciler 'Düşten Beri' ile Filistin'e Duygusal Şiir Desteği

Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, "Düşten Beri" dergisinin tanıtımında Filistin temalı şiirlerle ve resim sergisiyle destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:08
Etkinlikte şiirler ve sergiyle güçlü vicdan mesajları

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan Filistin temalı "Düşten Beri" adlı derginin tanıtım programı gerçekleştirildi. Programda öğrencilerin kaleme aldığı şiirler okunarak Filistinli çocuklara yönelik güçlü vicdan mesajları iletildi.

Etkinliğe Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Düşten Beri" dergisinin yayın yönetmeni Hüseyin Çoban, dergi hakkında bilgi vererek edebiyat dünyasındaki önemine dikkat çekti. Çoban şu ifadeleri kullandı: "Bir dergiyi çıkarmak ve sürdürebilmek maddi ve manevi fedakârlık gerektirir. Ancak dergilerin edebiyat dünyasına kattığı zenginlik, katlanılan zahmetlerle ölçülemez. Biz de bu dergiyi amatör bir ruhla ama profesyonel bir şuurla hazırladık. Eksiklikleri kusur olarak değil, ilk adımlarını atan bir çocuğun heyecanı olarak görmenizi istiyoruz."

Okul Müdürü Cüneyt Akkuş açılış konuşmasında, çalışmanın yalnızca bir dergi tanıtımı olmadığını vurgulayarak, "Bugün burada vicdanımızın sesi olan Filistinli çocuklar adına bir aradayız. Öğrencilerimizin kaleminden dökülen şiirler, yaşanan zulme karşı en samimi duruşun ifadesidir" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Filistin konusunun son derece hassas olduğunu belirterek bu tür çalışmaların öğrencilerin insani ve evrensel değerlere duyarlılığını artırdığını söyledi ve emeği geçenleri tebrik etti. Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar da etkinliklerin geleceğin vicdan sahibi bireylerinin yetişmesine katkı sağladığını ifade ederek öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı Filistin konulu resim sergisi de ziyaret edildi ve katılımcılar eserleri gezerek öğrencilerin duygularına tanık oldu.

