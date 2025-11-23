Rektör Çolak'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı: Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin önemini vurguladı ve şehit öğretmenleri andı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:40
Öğretmenlerin eğitici rolüne ve fedakârlığına vurgu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yayımladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Mesajında öğretmenlerin çocukları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, onları milli ve manevi değerlere bağlı, fikri ve vicdanı hür bireyler olarak yetiştirdiklerini vurgulayan Çolak, öğretmenlerin geleceğimize ışık tuttuğunu ifade etti.

Çolak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözünü hatırlatarak, medeniyet yarışında ülkelerin en önemli gücünün öğretmenler olduğunu belirtti.

İnsan yetiştirmenin yüce ve meşakkatli bir görev olduğunu dile getiren Rektör, bu görevi özveri, sabır ve hoşgörü ile yerine getirerek geleceğin Türkiye'sinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmenlere hepimizin şükran borcu olduğunu kaydetti.

Son olarak Çolak, vatanın dört bir yanında, gerektiğinde en zor şartlarda görevlerini fedakârca yerine getirerek çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere aramızdan ayrılmış kıymetli öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

