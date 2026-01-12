Elazığ'da Yoğun Kar: 5 İlçede Eğitime 1 Gün Ara, 4 İlçede Taşımalı Eğitim Durduruldu

Elazığ'da yoğun kar nedeniyle eğitime ara

Valilikten açıklama

Elazığ Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda ve ilçe kaymakamlıklarıyla yapılan değerlendirme sonucunda bazı ilçelerde eğitim ve ulaşım güvenliği nedeniyle önlem alındığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda, ilçe kaymakamlıklarımızla yapılan değerlendirme sonucunda, beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına pazartesi günü Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu, Kovancılar ilçelerimizde; 1 gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca Karakoçan, Baskil, Keban, Sivrice ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Ağın ilçesinde ise eğitim öğretim devam edecektir" denildi.

5 ilçe: Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu, Kovancılar — eğitime 1 gün ara.

4 ilçe (taşımalı eğitim): Karakoçan, Baskil, Keban, Sivrice — taşımalı eğitime ara verildi.

Ağın ilçesi: Eğitim öğretim devam edecektir.

