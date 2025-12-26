Anadolu Üniversitesi'nin Türkçe Hamlesi: 123 Ülkeden 4 Bin Öğrenci 'Merhaba' Dedi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Açıköğretim Fakültesi bünyesinde başlatılan Türk Dili ve Kültürü Programı ile dünyanın dört bir yanındaki Türkçe öğrenmek isteyenlere ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Programın ilk çevrim içi dersine yoğun katılım gerçekleşti; 123 ülkeden yaklaşık 4 bin öğrenci Türkçeye 'Merhaba' dedi.

Rektör Adıgüzel'in açılış konuşması

Programın amacı ve kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Adıgüzel, Türk dili ve kültürünün akademik ve toplumsal önemine vurgu yaparak öğrencilere başarı diledi. Adıgüzel'in sözleri şöyle:

'Öncelikle dünyanın dört bir yanından bizleri izleyen ve dinleyen, Türkçe öğrenmeye gönül veren tüm yeni arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum ve Merhaba Türkçe diyerek sizleri selamlamak istiyorum. Türkçe dersini bugün ilk kez sizlerle birlikte başlatıyoruz. Bu program, Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen bir ön lisans programıdır. Türk dili ve kültürünü öğretmeyi amaçlayan program kapsamında, öncelikle bir yıllık Türkçe eğitimi verilecek. Üniversitemizde hem yüz yüze eğitim hem de Açıköğretim Fakültesi aracılığıyla eğitim sunuluyor. Açıköğretim Fakültemiz, dünyanın en büyük ve en güçlü fakülteleri arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi, öğrenci sayısı bakımından dünyanın üçüncü büyük üniversitesidir. Bu programla, dünyanın dört bir yanındaki Türkçe öğrenmek isteyen herkese, güçlü altyapımız ve Türkçe eğitimi alanında uzman akademik kadromuzla ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün 123 ülkeden yaklaşık 4 bin öğrencimiz Türkçeye ‘Merhaba’ diyor. Biz de ilk dersimizde onlara ‘Merhaba’ demek istiyoruz.'

Dil ve kültür vurgusu

Çevrim içi derste dil öğrenmenin önemi üzerine konuşan Adıgüzel, öğrencileri cesaretle pratik yapmaya teşvik etti. Konuşmasında, 'Kültürü öğrenmenin olmazsa olmazı dil öğrenmektir' ifadesine yer vererek Türkçe öğrenmenin sadece dil bilgisini değil, aynı zamanda bir kültürü tanımayı da sağladığını belirtti. Ayrıca Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla her yıl Türkiye'ye 5 bin burslu öğrenci getirildiğini ve bu ilginin Türkçeye olan talebi gösterdiğini aktardı.

Eğitim yapısı ve kariyer fırsatları

Programın yapısını ve öğrencilere sunduğu fırsatları da anlatan Adıgüzel, programın A1 seviyesinden başlayarak C1 seviyesine kadar kademeli ilerlediğini vurguladı. Sözlerine göre, hiç Türkçe bilmeyenler endişe etmemeli; programı tamamlayan öğrenciler Türkçe yeterliliklerini ileri seviyeye taşıyabilecek. Ayrıca öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi'nde yer alan yaklaşık 50 programdan birini okuyabilme imkânına sahip olacak. Program, ikinci üniversite ya da çift ana dal kapsamında da tercih edilebilecek; bu sayede öğrenciler Türkçe bilgisini geliştirirken kendi akademik eğitimlerini sürdürebilecek. Adıgüzel, Türkçenin büyük Türk şirketlerinde kariyer kapıları açabileceğini de dile getirdi.

İlk ders ve soru-cevap

İlk çevrim içi ders, uluslararası öğrencilerin yoğun katılımı ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Program, küresel ölçekte Türkçe öğretimini güçlendirmeyi ve kültürel köprüler kurmayı amaçlıyor.

