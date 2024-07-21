Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

Akaryakıt, bakım, kasko gibi giderler servis şirketleri üzerinde stres yaratıyor. Ankara Servis İşletmecileri Esnaf Odası'nın başkanlık görevini yürüten İlyas Aktürk, hizmet tüccarlarının yaşadığı sorunları ve yeni hizmet ücretlerini anlattı. Aktürk, maliyet artışını şöyle açıklıyor:

“Akaryakıt ana giderlerimizden biri. Akaryakıt fiyatları neredeyse her ay artıyor, hatta bazı aylar birden fazla artıyor. Aracımız büyük bir araç olduğundan yakıt maliyetlerimiz oldukça yüksektir. Ayrıca bakım ve endüstriyel maliyetlerimiz de var.

Kilometremiz çok olduğu için kişisel araç gibi değiliz. Ayrıca ayda bir ya da iki ayda bir yağını değiştirip arabanın bakımını yapmamız gerekiyor. Geçen yıla göre maliyetler yüzde 100'den fazla arttı"





Maliyet artışının hizmet bedellerine yansıyacağını belirten İlyas Aktürk, "Okullar 9 Eylül'de açılacak. Ağustos ayında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) önümüzdeki dönemde artış talebimizi ileteceğiz. Zam artışı talebimiz yüzde 50'den az olmayacak” diye konuştu.

Hizmet ücretlerini veli perspektifinden değerlendiren Aktürk, şunları söyledi:

“Her zam istediğimizde devlet okullarındaki öğrenci sayısında giderek bir azalma görüyoruz. Arttırmamız lazım. Eğer para toplayamazsak çarkı döndüremeyiz. Fiyatları artırdığınızda müşteri kaybediyoruz ve bu durum da bize zarar veriyor."