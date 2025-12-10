DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

Anadolu Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Stratejik İş Birliği Protokolü

Anadolu Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı stratejik iş birliği protokolü imzaladı; gençlik politikaları, gönüllülük ve sosyal projelerde sürdürülebilir model hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:36
Anadolu Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Stratejik İş Birliği Protokolü

Anadolu Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Stratejik İş Birliği Protokolü

Anadolu Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttüğü iş birliklerine bir yenisini ekledi. Protokol, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından imzalandı ve gençlik çalışmalarını akademik birikimle güçlendirmeyi hedefliyor.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol; gençlik alanındaki çalışmaları bilimsel veriye dayalı stratejilerle desteklemeyi, ortak araştırmalar geliştirmeyi ve üniversite öğrencilerinin gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. İş birliği, akademik yayınlar ve saha uygulamalarıyla gençlerin ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler ve sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesini kapsıyor.

Üniversitenin spor altyapısı ve hedefleri

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Bakanlık ile süregelen projelerin bu protokolle daha sistemli ve kapsayıcı bir çerçeveye kavuşacağını belirtti. Adıgüzel, sporun Anadolu Üniversitesi'nin yaşam kültürünün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeyi kullandı:

"Bu protokol, gençlik politikaları, gönüllülük faaliyetleri ve sosyal projeler alanında kalıcı ve sürdürülebilir bir model oluşturacak"

Adıgüzel, Bakanlık tarafından yapımı tamamlanan Yunus Emre Spor Salonunun faaliyete geçtiğini; salonun 20’ye yakın spor branşına imkân tanıdığını ve dört ayrı spor tesisini bünyesinde barındıran bir kompleks olduğunu açıkladı. Ayrıca üniversite yerleşkesindeki çim sahanın Bakanlık tarafından yenilendiğini aktardı.

Üniversitenin spor geçmişine de değinen Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinde bugüne kadar çeşitli branşlarda 20 binin üzerinde sporcu yetiştirildiğini ve 1000’in üzerinde millî sporcunun Türk sporuna kazandırıldığını vurguladı.

Beklenen etkiler

Protokolün, farklı üniversitelerden araştırmacıları, gençlik çalışanlarını ve ilgili profesyonelleri ortak bir zeminde buluşturacağı; Bakanlığın sahadaki kurumsal birikimi ile üniversitenin akademik ve uygulamalı çalışmalarıyla birleşerek gençlik politikaları, gönüllülük faaliyetleri ve sosyal projeler alanında kalıcı ve sürdürülebilir çözümler ortaya koyacağı bildirildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA KURUMLAR ARASI...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİKLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA KURUMLAR ARASI...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Başdeğirmen, Minik Başkan Bilge Mercan'ı Ziyaret Etti
2
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Aşçılık Öğrencileri Beyaz Önlük Töreni
3
MCBÜ'de Dünya İnsan Hakları Günü Paneli
4
Başiskele'de Konforlu Çalışma: Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Kütüphanesi
5
Demirci’de 10 Aralık’ta Öğrenciler İnsan Haklarını Atölyelerde Keşfetti
6
ÖSYM Başkanı Ersoy: YDS’de Yapay Zeka Soruları Tam Not Aldı, Kapsamı Genişleteceğiz
7
Altın Gençler: 54 Yılda 4 Bine Yakın Genç Ödüllendirildi

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi