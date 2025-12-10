Anadolu Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Stratejik İş Birliği Protokolü

Anadolu Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttüğü iş birliklerine bir yenisini ekledi. Protokol, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından imzalandı ve gençlik çalışmalarını akademik birikimle güçlendirmeyi hedefliyor.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol; gençlik alanındaki çalışmaları bilimsel veriye dayalı stratejilerle desteklemeyi, ortak araştırmalar geliştirmeyi ve üniversite öğrencilerinin gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. İş birliği, akademik yayınlar ve saha uygulamalarıyla gençlerin ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler ve sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesini kapsıyor.

Üniversitenin spor altyapısı ve hedefleri

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Bakanlık ile süregelen projelerin bu protokolle daha sistemli ve kapsayıcı bir çerçeveye kavuşacağını belirtti. Adıgüzel, sporun Anadolu Üniversitesi'nin yaşam kültürünün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeyi kullandı:

"Bu protokol, gençlik politikaları, gönüllülük faaliyetleri ve sosyal projeler alanında kalıcı ve sürdürülebilir bir model oluşturacak"

Adıgüzel, Bakanlık tarafından yapımı tamamlanan Yunus Emre Spor Salonunun faaliyete geçtiğini; salonun 20’ye yakın spor branşına imkân tanıdığını ve dört ayrı spor tesisini bünyesinde barındıran bir kompleks olduğunu açıkladı. Ayrıca üniversite yerleşkesindeki çim sahanın Bakanlık tarafından yenilendiğini aktardı.

Üniversitenin spor geçmişine de değinen Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinde bugüne kadar çeşitli branşlarda 20 binin üzerinde sporcu yetiştirildiğini ve 1000’in üzerinde millî sporcunun Türk sporuna kazandırıldığını vurguladı.

Beklenen etkiler

Protokolün, farklı üniversitelerden araştırmacıları, gençlik çalışanlarını ve ilgili profesyonelleri ortak bir zeminde buluşturacağı; Bakanlığın sahadaki kurumsal birikimi ile üniversitenin akademik ve uygulamalı çalışmalarıyla birleşerek gençlik politikaları, gönüllülük faaliyetleri ve sosyal projeler alanında kalıcı ve sürdürülebilir çözümler ortaya koyacağı bildirildi.

