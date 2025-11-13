Antalya’da 60 Yaş Üstüne Akıllı Telefon Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 60 yaş üstünü dijital dünyaya dahil ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşlı Merkezi bünyesinde düzenlenen "Akıllı Telefon Kullanımı Eğitimi" ile 60 yaş üstü bireylerin teknolojiyle bağını güçlendiriyor. Eğitimler sayesinde katılımcılar akıllı telefonun sunduğu imkanları keşfediyor ve günlük yaşamlarında daha bağımsız hale geliyor.

Eğitimin içeriği ve çalışma yöntemi

Eğitimlerde akıllı telefonun temel kullanımı, mesajlaşma, görüntülü konuşma, sosyal medya kullanımı, mobil bankacılık ve e-Devlet işlemleri gibi konular adım adım öğretiliyor. Alanında uzman eğitmenler, her katılımcıya birebir destek sunarak öğrenmeyi hızlandırıyor ve uygulamalı anlatımlarla konular pekiştiriliyor.

Katılımcılar ne diyor?

Emekli Profesör Doktor Selahattin Uslucan eğitimlerden duyduğu memnuniyeti şöyle aktarıyor: "Eğitimlere eşimle beraber geliyoruz ve eve gidince de hocamızdan aldığımız örnekleri uygulamaya çalışıyoruz. Büyük de faydasını görüyoruz. Çocuklarımızla aramızdaki mesafeyi kısalttık. Dünyayı görmekte biraz daha kolaylık kazandık. Belediyenin yaptığı bu hizmet gerçekten takdire şayan."

Her gün merkeze gelen Gülşen Dilaver ise eğitimlerin kendisi için önemine değinerek, "Burası benim için çok güzel ve önemli bir alan oldu. Hoş vakit geçiriyorum. Kendimi de çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Şimdi de akıllı telefon kullanmayı öğreniyorum. Bana evde öğretebilecek kimse yok. Burada telefon nasıl kullanılır, bankacılık işlemleri nasıl yapılır, mesaj nasıl gönderilir, sosyal medya nasıl kullanılır onları öğreniyorum." ifadelerini kullandı.

Kayıt ve başvuru

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi'nde birim sorumlusu Ayben Şahinsoy katılım talebinin yoğun olduğunu belirterek, "Dersler oldukça verimli geçiyor. Faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı kimlik belgeleriyle beraber kurumumuza bekliyoruz" dedi.

