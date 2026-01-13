Arena Bursluluk Sınavı (ABS) 10-11 Ocak’ta Yoğun İlgi

Arena Bursluluk Sınavı (ABS) 10-11 Ocak’ta yoğun katılımla tamamlandı

Arena Eğitim Kurumları’nın 10-11 Ocak tarihlerinde düzenlediği Arena Bursluluk Sınavı (ABS), bu yıl da yüksek katılımla gerçekleştirildi. Sınav süreci boyunca eş zamanlı düzenlenen veli bilgilendirme oturumlarında kurumun akademik kadrosu, okulun sunduğu ayrıcalıkları ve gelecek projelerini ailelerle paylaştı.

Veli bilgilendirme oturumlarında kurum tanıtıldı

Gerçekleştirilen oturumlar, velilere hem eğitim programları hem de öğrencilerin gelişimini destekleyen uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Akademik ekip, kurumun hedeflerini ve projelerini katılımcılarla paylaştı.

Rehberlik sistemi ve "Anne Baba Okulu" vurgusu

Arena Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü ve Ortaokul Müdürü Yusuf Özbakır konuşmasında kurumun temel taşlarından biri olan rehberlik sistemine dikkat çekti ve şöyle dedi: "Eğitim anlayışımızın merkezinde güçlü ve dinamik bir rehberlik sistemi yer alıyor. Bizim için başarı; akademik göstergelerin yanında, her öğrencimizin bireysel yeteneklerini keşfetmesi, potansiyelini ortaya koyması ve kariyer planlamasını sağlam adımlarla şekillendirmesiyle bütünleşen bir gelişim sürecidir. Eğitimin okul, öğrenci ve aileden oluşan birlik üzerine kurulu olduğunun bilinciyle, veli-okul iş birliğini başarımızın en önemli anahtarı olarak görüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ‘Anne Baba Okulu’ projemizle, ebeveynlerimizin bu süreçte bilinçli ve etkin birer yol arkadaşı olmasını hedefliyoruz".

Lise kademesinde uluslararası bakış

Arena Eğitim Kurumları Lise Müdürü Oktay Acar, lise kademesindeki eğitim kalitesine ve uluslararası iş birliklerine değinerek, "Eğitim modellerimizde dünyadaki en iyi örnekleri referans alıyoruz. Finlandiya eğitim sisteminin öğrenciyi merkeze alan yapısını kendi kurum kültürümüze entegre ederken, Güney Kore’deki kardeş okulumuz ile gerçekleştirdiğimiz değişim programları ve ortak projelerle öğrencilerimize küresel bir bakış açısı kazandırıyoruz. Amacımız, yerel değerlerine bağlı ama dünya ile rekabet edebilen nesiller yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

Erken yaşta dil eğitimi ve Bilingual programı

Anaokulu ve İlkokul Müdürü Onur Bilgiç, okul öncesi ve ilkokul döneminin önemine vurgu yaparak dil eğitimindeki başarıyı şu sözlerle anlattı: "İlkokul ve anaokulu kademelerimizde uyguladığımız ’Bilingual’ (çift dilli) eğitim modeli ile çocuklarımız İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın bir parçası olarak öğreniyorlar. Erken yaşta dil öğrenimini destekleyen bu yaklaşımımızla, öğrencilerimizin akademik hayatlarına çok güçlü bir temel ile başlamalarını hedefliyoruz".

Başkanın değerlendirmesi

Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan sınav sonrası değerlendirmesinde, "Kurulduğumuz günden bu yana başarıyı ödüllendirmeyi ve yetenekli gençlerimizin yolunu açmayı bir görev biliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu sınav, fırsat eşitliği oluşturma vizyonumuzun en önemli parçasıdır. Gördüğümüz yoğun katılım ve öğrencilerimizin başarma azmi, ülkemizin aydınlık geleceği adına bizlere büyük bir umut verdi. Tüm katılımcılara ve bizlere güvenen velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sınav sonuçları ve burs duyurusu

Sınav sonuçları, optik değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Arena Eğitim Kurumları’nın web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Dereceye giren öğrenciler ise kurumun modern eğitim imkânlarından farklı oranlarda burs kazanma hakkı elde edecek.

