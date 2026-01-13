Elazığ'da AFAD'tan Gazi Huzurevi'nde Afet Farkındalık Eğitimi

AFAD ekipleri, Gazi Huzurevi sakinleri ve personeline deprem, yangın ve güvenli tahliye konularında afet farkındalık eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:46
Eğitimde hedef: hazırlıklı olmak ve riskleri azaltmak

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlı bireyler ve görevli personele yönelik Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim programında deprem, yangın ve diğer olası afetlere karşı alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ile güvenli tahliye süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Katılımcılara, afetlere hazırlıklı olmanın önemi vurgulanarak; risklerin en aza indirilmesine yönelik uygulamalı anlatımlar ve pratik öneriler sunuldu. Program, huzurevi sakinleri ile personelin olası acil durumlara daha bilinçli ve hazırlıklı yaklaşmasını amaçladı.

AFAD'ın gerçekleştirdiği bu tür eğitimlerle, toplumsal dayanıklılığın artırılması ve hayatı koruyacak önlemlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

