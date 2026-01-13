Cizre'de Miniklere Polislik ve Trafik Bilinci Eğitimi

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zübeyde Hanım Anaokulunda polisliği ve trafik kurallarını uygulamalı olarak tanıttı, çocukların soruları yanıtlandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:45
Cizre'de Miniklere Polislik ve Trafik Bilinci Eğitimi

Cizre'de minik öğrencilere polislik mesleği ve trafik bilinci anlatıldı

Zübeyde Hanım Anaokulunda uygulamalı eğitimle güvenli yaşam farkındalığı güçlendirildi

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Zübeyde Hanım Anaokulunda bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri okulda öğrencilere polislik mesleğini, genel güvenlik kurallarını ve trafik bilinci konularını aktardı. Çocuklarla yürütülen eğitimlerde temel trafik işaretleri ve güvenli yaya davranışları uygulamalı olarak gösterildi.

Polis ekipleri, miniklerle birebir sohbet ederek onların merak ettikleri soruları yanıtladı ve uygulamalı etkinliklerle bilgilerin pekişmesini sağladı. Etkinlik boyunca öğrenciler keyifli vakit geçirirken öğrenmeyi deneyimledi.

Etkinlik sonrası ekipler, toplum güvenliğinin küçük yaşlarda başlayan bilinçlendirme çalışmalarıyla güçleneceğini vurguladı ve benzeri eğitimlerin önemine dikkat çekti.

