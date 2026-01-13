SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı Bölge Şampiyonu

SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı, Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Yüzme Bölge Şampiyonası'nda bölge birincisi oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:26
SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı Bölge Şampiyonu

SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı Bölge Şampiyonu

Şanlıurfa Tam Olimpik Havuzunda gelen zafer

SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Yüzme Bölge Şampiyonasında bölge şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şanlıurfa Tam Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen yarışmada, takımın sporcuları Eylül Uğurluer, Azra Aksoy, Yaprak Ece Tunçel, Elizan Özgenç, Ceysu Batallı, Elif Azra Suat elde ettikleri bölge 1, 2 ve 3’üncülük dereceleriyle rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve antrenörleri Mehmet Ali Karakuşu tebrik ederek, şubat ayında düzenlenecek Gençler Yüzme Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

SANKO OKULLARI GENÇ KIZ YÜZME TAKIMI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "OKULLAR...

SANKO OKULLARI GENÇ KIZ YÜZME TAKIMI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "OKULLAR ARASI GENÇLER KIZ-ERKEK YÜZME BÖLGE ŞAMPİYONASI"NDA BÖLGE ŞAMPİYONU OLARAK BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Okullar 12 Ocak 2026'da 1 Gün Tatil
2
Eskişehir Emek Mahallesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi — 15 Ocak 2025
3
SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı Bölge Şampiyonu
4
Sarıgeçili: Öğretmen Atamaları Planlı ve Veri Odaklı Olmalı
5
Erzurum TÜBİTAK 2204/B'de Türkiye Birincisi: bin 823 Projeyle Zirvede
6
Erzincan'da Kar Etkisi: Çayırlı ve Kemah'da Eğitime 13 Ocak'ta Ara
7
Bayburt'ta yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları