SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı Bölge Şampiyonu

Şanlıurfa Tam Olimpik Havuzunda gelen zafer

SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Yüzme Bölge Şampiyonasında bölge şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şanlıurfa Tam Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen yarışmada, takımın sporcuları Eylül Uğurluer, Azra Aksoy, Yaprak Ece Tunçel, Elizan Özgenç, Ceysu Batallı, Elif Azra Suat elde ettikleri bölge 1, 2 ve 3’üncülük dereceleriyle rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve antrenörleri Mehmet Ali Karakuşu tebrik ederek, şubat ayında düzenlenecek Gençler Yüzme Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

SANKO OKULLARI GENÇ KIZ YÜZME TAKIMI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "OKULLAR ARASI GENÇLER KIZ-ERKEK YÜZME BÖLGE ŞAMPİYONASI"NDA BÖLGE ŞAMPİYONU OLARAK BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI.