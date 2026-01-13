Eğirdir’de 135 Öğrenciye Trafik Güvenliği Eğitimi

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağlar ve Atatürk İlköğretim Okulları'nda toplam 135 öğrenciye trafik kuralları ve güvenli davranışlar eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:36
Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik bilincini küçük yaşlarda kazandırma hedefiyle iki okulda toplam 135 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimler Bağlar İlköğretim Okulu ve Atatürk İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.

Eğitimde hangi konular işlendi?

Eğitim kapsamında öğrencilere yaya kuralları, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken noktalar, emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile okul servislerinde uyulması gereken kurallar ayrıntılı olarak anlatıldı. Trafik ekipleri, uygulamalı ve soru-cevap bölümleriyle öğrencilerin konuyu pekiştirmesini sağladı.

Amaç ve devam eden çalışmalar

Trafik ekipleri, bu çalışmalarla çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafik risklerine karşı bilinçlenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. İlçe genelindeki okullarda bu tür eğitim faaliyetlerinin periyodik olarak devam edeceği ifade edildi. Eğitimlere ilgi gösteren öğrenciler merak ettikleri konuları sorarak trafikte güvenli davranışlar hakkında bilgi sahibi oldu. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

