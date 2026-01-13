Eğirdir’de 135 Öğrenciye Trafik Güvenliği Eğitimi

Eğirdir İlçe Emniyetinden 135 Öğrenciye Trafik Eğitimi

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik bilincini küçük yaşlarda kazandırma hedefiyle iki okulda toplam 135 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimler Bağlar İlköğretim Okulu ve Atatürk İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.

Eğitimde hangi konular işlendi?

Eğitim kapsamında öğrencilere yaya kuralları, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken noktalar, emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile okul servislerinde uyulması gereken kurallar ayrıntılı olarak anlatıldı. Trafik ekipleri, uygulamalı ve soru-cevap bölümleriyle öğrencilerin konuyu pekiştirmesini sağladı.

Amaç ve devam eden çalışmalar

Trafik ekipleri, bu çalışmalarla çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafik risklerine karşı bilinçlenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. İlçe genelindeki okullarda bu tür eğitim faaliyetlerinin periyodik olarak devam edeceği ifade edildi. Eğitimlere ilgi gösteren öğrenciler merak ettikleri konuları sorarak trafikte güvenli davranışlar hakkında bilgi sahibi oldu. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İKİ OKULDA TOPLAM 135 ÖĞRENCİYE TRAFİK KURALLARI VE GÜVENLİ DAVRANIŞLAR KONUSUNDA EĞİTİM VERDİ.