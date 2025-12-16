DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,27 -0,12%
ALTIN
5.873,22 0,58%
BITCOIN
3.723.998,44 -1,56%

Arıcak'ta 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' Projesi ile Anasınıfı Sosyal Gelişim

Arıcak'ta yürütülen 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' projesiyle anasınıfı öğrencileri oyun ve etkinliklerle paylaşma, iş birliği ve arkadaşlık becerilerini geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:24
Arıcak'ta 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' Projesi ile Anasınıfı Sosyal Gelişim

Arıcak'ta 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' Projesi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yürütülen 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' projesi kapsamında anasınıfı öğrencileri bir araya gelerek sosyal becerilerini güçlendirme fırsatı buluyor.

Projenin koordinasyonu ve hedefi

Proje, Arıcak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda farklı okullarda öğrenim gören anasınıfı öğrencilerini buluşturuyor. Etkinliklerin temel hedefi, miniklerin paylaşmayı, iş birliğini ve arkadaşlığı oyunlar ve ortak etkinlikler aracılığıyla öğrenmesini sağlamak.

Etkinlikler ve kazanımlar

Öğrenciler birlikte oyunlar oynayıp çeşitli etkinliklere katılarak hem duygusal hem de sosyal yönden gelişme imkânı elde ediyor. Bu buluşmalar, minik yüreklerin dostlukla büyümesine katkıda bulunurken aynı zamanda okul öncesi eğitime renk katıyor ve öğrenciler arasında pozitif ilişkilerin kurulmasını destekliyor.

ELAZIĞ’IN ARICAK İLÇESİNDE ‘ÇOCUKLUK ARKADAŞIM OLUR MUSUN’ PROJESİ İLE ANASINIFI ÖĞRENCİLERİ BİR...

ELAZIĞ’IN ARICAK İLÇESİNDE ‘ÇOCUKLUK ARKADAŞIM OLUR MUSUN’ PROJESİ İLE ANASINIFI ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GELEREK SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI BULUYOR

ELAZIĞ’IN ARICAK İLÇESİNDE ‘ÇOCUKLUK ARKADAŞIM OLUR MUSUN’ PROJESİ İLE ANASINIFI ÖĞRENCİLERİ BİR...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt’te Yerli Malı Haftası: Oğuzhan Köyü Okulu'nda Anlamlı Etkinlik
2
Kırıkkale'de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Eğitimi
3
Anadolu Üniversitesi'nde ’Yapay Zekâ ve Sağlık’ Semineri | Sağlıkta Yapay Zekâ
4
İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Yeni Profesör ve Atamalar
5
SANKO Okulları Kurtuluş Kupası'nda Okçulukta Büyük Başarı
6
Yeşilyurt'ta 'Güvenli Aile, Güvenli Nesil' Başladı — Başkan Geçit: 'En güvenli liman ailedir'
7
Arıcak'ta 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' Projesi ile Anasınıfı Sosyal Gelişim

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi