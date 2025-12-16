Arıcak'ta 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' Projesi ile Anasınıfı Sosyal Gelişim

Arıcak'ta 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' Projesi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yürütülen 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' projesi kapsamında anasınıfı öğrencileri bir araya gelerek sosyal becerilerini güçlendirme fırsatı buluyor.

Projenin koordinasyonu ve hedefi

Proje, Arıcak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda farklı okullarda öğrenim gören anasınıfı öğrencilerini buluşturuyor. Etkinliklerin temel hedefi, miniklerin paylaşmayı, iş birliğini ve arkadaşlığı oyunlar ve ortak etkinlikler aracılığıyla öğrenmesini sağlamak.

Etkinlikler ve kazanımlar

Öğrenciler birlikte oyunlar oynayıp çeşitli etkinliklere katılarak hem duygusal hem de sosyal yönden gelişme imkânı elde ediyor. Bu buluşmalar, minik yüreklerin dostlukla büyümesine katkıda bulunurken aynı zamanda okul öncesi eğitime renk katıyor ve öğrenciler arasında pozitif ilişkilerin kurulmasını destekliyor.

