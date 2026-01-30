Aydın'da 188 bin 343 öğrenci 02 Şubat Pazartesi ders başı yapacak

Aydın'da 188 bin 343 öğrenci, 02 Şubat Pazartesi günü ara tatil sonrası ikinci döneme başlayacak. İkinci ara tatil 16-20 Mart'ta, dönem 26 Haziran'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:27
Aydın’da ilk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan 188 bin 343 öğrenci, ara tatil sonrası 02 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Birinci dönem ve karneler

8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 günü sona erdi. Aydın’da 877 ilk ve ortaöğretim kurumundaki 15 bin 750 öğretmen ve 188 bin 343 öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

İkinci dönem takvimi

02 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci dönemde öğrenciler derse dönecek. İkinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde yapılacak ve 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran’da sona erecek.

