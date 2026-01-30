Rektör Kırışık Eflani MYO 2025-2026 Akademik Kurulu'na Katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Eflani Meslek Yüksekokulunun 2025-2026 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısına katıldı ve yüksekokulun öncelikli ihtiyaçları ile akademik üretime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya Katılanlar

KBÜ Eflani Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantıda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Elif Çepni, Eflani MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Küçükkara ile akademik personel hazır bulundu.

Kırışık'ın Değerlendirmeleri

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Fatih Kırışık, yüksekokulun akademik ve fiziki durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, tespit edilen ihtiyaçların üniversite yönetim organlarında ele alındığını ifade etti. Kırışık, mevcut imkanların etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesine dikkat çeken Kırışık, üniversite bünyesinde oluşturulan politika masalarını örnek vererek, benzer yapıların yüksekokul ölçeğinde de kurulabileceğini söyledi.

Sektörel Sorunlara Bilimsel Yaklaşım

Hayvancılık ve gıda alanındaki yapısal sorunların bilimsel çalışmalarla ele alınabileceğini kaydeden Kırışık, kooperatifleşme ve ölçek büyütme modellerinin maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Ayrıca, Karabük Üniversitesi Uluslararası Yayınevi üzerinden ortak kitap çalışmaları yapılabileceğini ifade ederek, farklı alanlarda çalışma masaları oluşturulmasını önerdi.

İş Birliği ve Akademik Üretim

Rektör Kırışık, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı hedefleri doğrultusunda akademik birimlerde ortak üretim ve üniversiteler arası iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Toplantı, yüksekokulun önceliklerinin yönetim süreçlerine dahil edilmesi ve üniversite ile yüksekokul arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi kararıyla sonlandı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, EFLANİ MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 2025-2026 AKADEMİK YILI AKADEMİK KURUL TOPLANTISI’NA KATILDI.