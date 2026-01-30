Rektör Kırışık Eflani MYO 2025-2026 Akademik Kurulu'na Katıldı

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Eflani MYO'nun 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısında ihtiyaçlar, akademik üretim ve iş birliği modellerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:05
Rektör Kırışık Eflani MYO 2025-2026 Akademik Kurulu'na Katıldı

Rektör Kırışık Eflani MYO 2025-2026 Akademik Kurulu'na Katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Eflani Meslek Yüksekokulunun 2025-2026 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısına katıldı ve yüksekokulun öncelikli ihtiyaçları ile akademik üretime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya Katılanlar

KBÜ Eflani Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantıda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Elif Çepni, Eflani MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Küçükkara ile akademik personel hazır bulundu.

Kırışık'ın Değerlendirmeleri

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Fatih Kırışık, yüksekokulun akademik ve fiziki durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, tespit edilen ihtiyaçların üniversite yönetim organlarında ele alındığını ifade etti. Kırışık, mevcut imkanların etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesine dikkat çeken Kırışık, üniversite bünyesinde oluşturulan politika masalarını örnek vererek, benzer yapıların yüksekokul ölçeğinde de kurulabileceğini söyledi.

Sektörel Sorunlara Bilimsel Yaklaşım

Hayvancılık ve gıda alanındaki yapısal sorunların bilimsel çalışmalarla ele alınabileceğini kaydeden Kırışık, kooperatifleşme ve ölçek büyütme modellerinin maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Ayrıca, Karabük Üniversitesi Uluslararası Yayınevi üzerinden ortak kitap çalışmaları yapılabileceğini ifade ederek, farklı alanlarda çalışma masaları oluşturulmasını önerdi.

İş Birliği ve Akademik Üretim

Rektör Kırışık, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı hedefleri doğrultusunda akademik birimlerde ortak üretim ve üniversiteler arası iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Toplantı, yüksekokulun önceliklerinin yönetim süreçlerine dahil edilmesi ve üniversite ile yüksekokul arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi kararıyla sonlandı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, EFLANİ MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 2025-2026...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, EFLANİ MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 2025-2026 AKADEMİK YILI AKADEMİK KURUL TOPLANTISI’NA KATILDI.

KIRIŞIK, TOPLANTIDA YÜKSEKOKULUN İHTİYAÇLARI VE AKADEMİK ÜRETİME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vezirköprü MYO'ya Yeni Müdür: Doç. Dr. Afitap Özdelikara Atandı
2
Başkan Kaya İmzaladı: İncirliovalı Kadınların Emeği Markalaşıyor
3
KBÜ'den Slow Food Türkiye'ye Akademik Destek: Tolgahan Tabak Görevlendirildi
4
UMDE Trabzon'da Tanıtıldı: Genel Merkez Trabzon Olacak
5
İlkadım’da ‘Eğiticinin Eğitimi’ Sertifika Programı Başlıyor
6
Edirne'de 54.852 Öğrenciye Karne — Vali Sezer'den Ekran Uyarısı
7
Malatya'da 9 ilçede eğitime 1 günlük ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları