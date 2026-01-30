KBÜ’lü 3 Firma SoGreen Desteğiyle Yeşil Dönüşüme Katkı Sağlayacak

Karabük Üniversitesi mezunları ve akademisyenleri tarafından kurulan üç firma, BAKKA'nın SoGreen destek programı kapsamında çevre ve dijital dönüşüm projeleri için hibe aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) mezunları ve öğretim üyeleri tarafından kurulan üç firma, BAKKA tarafından yürütülen SoGreen Yeşil Girişim Hibe Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Karabük Teknokent'te geliştirilen projelerin, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

Destek Alan Projeler ve Amaçları

TechToX – Printhere

TechToX, "Printhere - Sürdürülebilir Akıllı Baskı Otomatları ile Yeşil Dijital Dönüşüm Projesi" ile hibe aldı. Proje kapsamında geliştirilen akıllı baskı kioskları ve mobil uygulama altyapısıyla baskı hizmetlerinin daha erişilebilir, verimli ve çevre dostu hale getirilmesi amaçlanıyor. Sistemle kâğıt tüketiminin azaltılması ve dijital süreçlerin teşvik edilmesi hedefleniyor; projenin Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

TECHNATOLIA Siber Güvenlik ve Yazılım A.Ş. – Atık Yönetim Sistemi

TECHNATOLIA Siber Güvenlik ve Yazılım A.Ş., "Atık Yönetim Sistemi Projesi" ile kurumların atık yönetim süreçlerini dijital ortamda izlenebilir ve sürdürülebilir şekilde yürütmelerine yönelik bir altyapı geliştirdi. Platform; atıkların sınıflandırılması, miktar ve hareket bilgilerinin kayıt altına alınması ve raporlanmasını tek merkezden sağlamayı hedefliyor. Sistem, üniversiteler, belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör için ölçeklenebilir olarak tasarlandı.

K-O Faktör Teknoloji ve Mühendislik – Hurdadan Standarda

K-O Faktör Teknoloji ve Mühendislik tarafından geliştirilen ve öğretim üyeleri tarafından kurulan firma, "Hurdadan Standarda: Otomotiv Fren Bileşenlerinin Geri Dönüşümü ile Sertlik Testi Referans Malzemesi Üretimi" başlıklı projesiyle destek aldı. Projede kullanım ömrünü tamamlamış fren diskleri ve kampanalarından elde edilen malzemelerin, düşük enerji tüketimli yöntemlerle uluslararası standartlara uygun referans malzemelere dönüştürülmesi hedefleniyor. Çalışma ile enerji verimliliğinin artırılması, karbon ayak izinin azaltılması ve yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bölgesel ve Çevresel Etki

Karabük Teknokent bünyesinde geliştirilen bu projelerin, çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılmasına, dijital dönüşümün hızlandırılmasına ve bölgesel inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

