Batman'da Güneykent ADEM'in Sanat Kursları Gençlerin Yeteneklerini Keşfetmesini Sağlıyor

Güneykent ADEM'in resim kursları; karakalem, yağlı boya ve teknik çizimle gençlerin yeteneklerini, özgüvenini ve sosyal katılımını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:08
Batman'da Güneykent ADEM'in Sanat Kursları Gençlerin Yeteneklerini Keşfetmesini Sağlıyor

Güneykent ADEM'de sanatla yükselen gençlik

Batman Valiliği bünyesindeki Güneykent Aile Destek Merkezi (ADEM), sunduğu sanat kursları ile bölgedeki gençlerin ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Merkez, resim eğitimi alanında kapsamlı bir programla katılımcıların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Kapsamlı resim eğitimiyle yetenek keşfi

Merkezde düzenlenen resim kurslarında karakalem, yağlı boya ve teknik çizim gibi farklı branşlarda eğitim veriliyor. Temel tekniklerden portre çalışmalarına kadar uzanan eğitim süreci, katılımcılara uygulamalı ve disiplinli bir öğrenim sunuyor.

Sanat, özgüven ve sosyal katılım

Bu kurslar yalnızca hobi amaçlı olmaktan öte bir işlev görüyor; katılımcılar hem mesleki beceriler kazanıyor hem de özgüven ve sosyal hayata katılım açısından güçleniyor. Güneykent ADEM, sanatı sosyal dayanışma ile harmanlayarak bölgedeki kültürel gelişime öncülük ediyor.

