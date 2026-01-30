Karabük Üniversitesi Rektörü’nden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na İş Birliği Ziyareti

Karabük Üniversitesi Rektörü Bakan Yardımcılarıyla İş Birliğini Görüştü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan ve Dr. Serdar Çam'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede kültürel mirasın korunması ve turizm alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

Görüşmede Öne Çıkan Başlıklar

Toplantıda kültürel mirasın tespiti ve korunması, turizm odaklı akademik araştırmalar, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine dönük projeler ve kamu politikalarına bilimsel katkı sağlayacak başlıklar detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca Karabük Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ortak proje ve çalışma alanlarının değerlendirilmesi yapıldı.

Rektör Kırışık, üniversitenin yürüttüğü eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşarak bölgenin kültürel ve turistik potansiyelinin akademik çalışmalarla desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

KAPGEM Raporu Sunuldu

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan ve Rektör Kırışık tarafından Bakan Yardımcıları Alpaslan ve Çam’a sunulan "Türkiye Maddi Kültür Envanteri Politika Raporu"nda, Türkiye’nin maddi kültür varlıklarının tespiti, kayıt altına alınması ve sürdürülebilir politikalarla korunmasına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan ve Dr. Serdar Çam, üniversite tarafından hazırlanan bilimsel raporların kültür politikalarına katkı sunduğunu belirterek kamu-üniversite iş birliğinin güçlendirilmesinin sektörel gelişim için önemine dikkat çekti.

Karabük Üniversitesi, kültürel mirasın korunması ve turizmin geliştirilmesine yönelik kurumlar arası iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

