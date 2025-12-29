Aydın'da öğrencilere "Bilimsel Araştırma Yöntemleri" eğitimi verildi

Fen ve Anadolu liselerinde akademik beceri vurgusu

"Liselerde Bilim Uygulamaları" programı kapsamında düzenlenen eğitimlerde, Aydın ilindeki lise öğrencilerine Bilimsel Araştırma Yöntemleri konusunda kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Fen Liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu Liseleri'nde uygulandı. Eğitimler, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında görev yapan akademisyenler tarafından verilen derslerde; araştırma tasarımı, veri toplama, analiz yöntemleri ve akademik yazım gibi konular ele alındı.

Gerçekleştirilen eğitimlerle öğrenciler, bilimsel araştırma yapma konusunda farkındalık kazandı ve akademik çalışmalarını daha sistemli ve bilinçli yürütme becerisi edindi.

