Siirt'te Okullar 29 Aralık Pazartesi Öğlenden Sonra Yarım Gün Tatil

Siirt'te etkili kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle 29 Aralık Pazartesi öğlenden sonra okullarda yarım gün eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:30
Yoğun kar yağışı ve buzlanma eğitimi etkiledi

Siirt'te etkili olan yoğun kar yağışı ve oluşan soğuk ve buzlanma koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde etkisini sürdüren kar yağışı soğuk ve buzlanma sebebiyle il genelinde 29 Aralık Pazartesi günü öğlenden sonra yarım gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Yetkililer, veliler ve öğrencilerin duyuruyu dikkate alması gerektiğini belirtti.

