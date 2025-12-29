ÜAK Yönetim Kurulu 2025 Aralık Toplantısı Ordu Üniversitesi'nde

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulunun 2025 yılı aralık ayı toplantısı, Ordu Üniversitesi (ODÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı Açılışı

Senato Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, ÜAK Yönetim Kurulu üyelerini ve idari personelini Ordu’da ve Ordu Üniversitesi’nde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 2025 yılının son ÜAK Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmanın üniversite açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Rektör Baş, toplantının yükseköğretim sistemi adına verimli sonuçlar ortaya koymasını diledi.

Başkan Kapu'nun Mesajı

ÜAK Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise nazik ev sahipliği ve daveti dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Orhan Baş’a teşekkür ederek, Ordu’da ve Ordu Üniversitesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gerçekleştirilen toplantının 2025 yılının 15’inci ve aynı zamanda son ÜAK Yönetim Kurulu toplantısı olduğuna dikkat çeken Başkan Kapu, görüşülecek gündem maddelerinin hem üniversiteler hem de ülke için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Katılımcılar

Toplantıya ÜAK Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

