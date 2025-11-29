Aydın'da Öğrencilere Kadına Yönelik Şiddet Bilinçlendirmesi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü düzenlediği konferansta, öğrencilere kadına yönelik şiddetin türleri, etkileri ve önleme yolları interaktif sunumlarla anlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:58
Aydın'da Öğrencilere Kadına Yönelik Şiddet Bilinçlendirmesi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Kadına Yönelik Şiddet Bilinçlendirme Konferansı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen konferansta, öğrenciler kadına yönelik şiddet ve bunun önlenmesine ilişkin önemli bilgilerle donatıldı. Etkinlik, gençlerin şiddet konusunda farkındalığını artırmayı hedefledi.

Konferansta Neler Ele Alındı?

Katılımcılara, şiddetin türleri, etkileri ve şiddeti önleme yöntemleri detaylı biçimde anlatıldı. İnteraktif sunumlar ve örnek olaylar sayesinde öğrenciler, konuyu uygulamalı ve yakın gözlemle değerlendirme fırsatı buldu.

Etkinlik sırasında yapılan sunumlarda gençlerin rolüne vurgu yapılarak, farkındalık programlarına katılımın şiddet karşıtı kültürün yaygınlaşmasında önemli olduğu belirtildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilere yönelik eğitimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Etkinliğin Kapanışı

Konferans, öğrencilerin sorularına verilen yanıtlarla ve çeşitli bilgilendirici materyallerle desteklenerek son buldu. Katılımcılar, alınan bilgilerin günlük hayatta uygulanabilirliğine dair yönlendirmelerle etkinlikten ayrıldı.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİNÇLENDİRME KONFERANSINDA, ÖĞRENCİLER...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİNÇLENDİRME KONFERANSINDA, ÖĞRENCİLER KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÖNLEME YOLLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİNÇLENDİRME KONFERANSINDA, ÖĞRENCİLER...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamur'da Engelli Bireylere Farkındalık ve İletişim Semineri
2
Kastamonu Üniversitesi’nden Bağımlılıkla Mücadeleye 20 Yeni Proje Desteği
3
Aydın'da Öğrencilere Kadına Yönelik Şiddet Bilinçlendirmesi
4
Bandırma'da İstihdam Garantili 611 Saatlik Torna ve CNC Kursu Başladı
5
Prof. Dr. Aydın: 2030'a Kadar Su Kaynaklarında %10 Azalma Bekleniyor
6
Mersin'de 8 bin 251 Öğrenciye 24 milyon 587 bin 500 TL Öğrenim Yardımı Yatırıldı
7
Arıcak’ta anlamlı etkinlik: Çok Programlı Anadolu Lisesi özel gereksinimli öğrencileri ağırladı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?