Aydın'da Öğrencilere Kadına Yönelik Şiddet Bilinçlendirmesi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Kadına Yönelik Şiddet Bilinçlendirme Konferansı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen konferansta, öğrenciler kadına yönelik şiddet ve bunun önlenmesine ilişkin önemli bilgilerle donatıldı. Etkinlik, gençlerin şiddet konusunda farkındalığını artırmayı hedefledi.

Konferansta Neler Ele Alındı?

Katılımcılara, şiddetin türleri, etkileri ve şiddeti önleme yöntemleri detaylı biçimde anlatıldı. İnteraktif sunumlar ve örnek olaylar sayesinde öğrenciler, konuyu uygulamalı ve yakın gözlemle değerlendirme fırsatı buldu.

Etkinlik sırasında yapılan sunumlarda gençlerin rolüne vurgu yapılarak, farkındalık programlarına katılımın şiddet karşıtı kültürün yaygınlaşmasında önemli olduğu belirtildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilere yönelik eğitimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Etkinliğin Kapanışı

Konferans, öğrencilerin sorularına verilen yanıtlarla ve çeşitli bilgilendirici materyallerle desteklenerek son buldu. Katılımcılar, alınan bilgilerin günlük hayatta uygulanabilirliğine dair yönlendirmelerle etkinlikten ayrıldı.

