Aydın'da Öğretmenler Paşa Böreği Atölyesinde Öğrendi

Aydın'da öğretmenler 'Kültürden Sofraya: Paşa Böreği Deneyimi' atölyesinde öğrendi

Öğreten değil, öğrenen oldular

Aydın'da görev yapan öğretmenler bu kez sınıfın dışında, mutfakta buluştu. Önlüklerini giyen öğretmenler, kentin özgün tatlarından Paşa Böreği'ni yapmayı uygulamalı olarak öğrendi.

Etkinlik, Aydın Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında düzenlenen "Kültürden Sofraya: Paşa Böreği Deneyimi" atölyesi olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, Paşa Böreği'nin geleneksel yapım aşamalarını adım adım deneyimleme fırsatı buldu ve yörenin mutfak kültürüne ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Ar-Ge Birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Aydın Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında akademi öğretmenlerimizin katılımıyla ’Kültürden Sofraya: Paşa Böreği Deneyimi’ etkinliğimizde öğretmenlerimiz Aydın mutfağının özel lezzetlerinden Paşa Böreği’nin geleneksel yapım aşamalarını yerinde deneyimleme fırsatı buldu".

Atölye, hem mesleki gelişime katkı sağladı hem de öğretmenlerin yerel kültür ve mutfak mirasını yaşatarak paylaşmasına imkan verdi.

