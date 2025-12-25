SAÜ TÖMER Öğrencileri Sakarya'da Tarihi ve Doğal Mekanları Keşfetti

Gezi programı ve rotalar

SAÜ Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Sakarya'nın doğal, tarihi ve kültürel mekânlarını yerinde incelemek üzere düzenlenen gezide bir araya geldi.

Program, uzman rehberler eşliğinde yürütüldü; katılımcılar rehberlerden mekanların tarihçesi ve doğa zenginlikleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret edilen noktalar

Gezi; Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkında yapılan yürüyüşle başladı. Ardından Alifuatpaşa'da bulunan 2. Bayezid Köprüsü ile Ali Fuat Cebesoy Müzesi ziyaret edildi. Programın son bölümünde ise Tarihi Taraklı ilçesi ve Pamukova Esentepe Parkı gezildi.

Öğrenciler, gün boyu süren etkinlikte hem tarihi hem de doğal alanları keşfederek keyifli ve eğitici bir gün geçirdi.

