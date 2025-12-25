Sivas'ta 'baba okulu' semineri başladı

Sivas İl Müftülüğü, ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla personele yönelik "baba okulu" semineri düzenledi. Program, aile içi rol ve sorumluluklara dair bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Sunumları İl Müftüsü Hasan Limon gerçekleştirdi

İl Müftüsü Hasan Limon, programa katılarak "İslam’da Babanın Hak ve Sorumlulukları" ile "Ailede Merhametin Mimarı Olarak Baba" konularında sunum yaptı. Konuşmalar, katılımcılara dini ve toplumsal perspektiften babanın önemini aktardı.

Katılım ve eğitim başlıkları

75 personelin katıldığı seminerler, yarın tamamlanacak.

Eğitimlerde; ailede babanın rolü ve Kur’an’da baba örnekleri, İslam hukukunda babanın sorumlulukları, çocuğun kimlik ve kişilik gelişiminde babanın rolü, baba-çocuk ilişkisinde iletişimin önemi, baba ve genç iletişimi ile problem çözme becerileri ve mahremiyet eğitiminde babanın rolü gibi başlıklar ele alındı. Seminerler, aile içi iletişimi güçlendirmeye ve babaların sorumluluk bilincini artırmaya odaklandı.

