Sakarya'da Türk İşaret Dili Kursu Sertifikaları Verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu başarıyla tamamlandı. Yoğun ilgi gören eğitim programının ardından kursiyerlere Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törende sertifikaları takdim edildi.

Organizasyon ve Amaç

Kurs, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Program, toplumsal farkındalığın artırılmasına önemli katkı sağladı.

Eğitim İçeriği

Kurs süresince katılımcılara işitme engelli bireylerle doğru ve etkili iletişim kurmaya yönelik Türk İşaret Dili eğitimi verildi. Uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimlerde empati ve toplumsal duyarlılık ön plana çıkarıldı ve katılımcılar gerekli bilgi ve becerileri edindi.

Sertifikalar ve Kayıt Bilgisi

Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı. Yeni dönem kayıtlarının 1 Ocak'a kadar devam edeceği duyuruldu.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TÜRK İŞARET DİLİ KURSU BAŞARIYLA TAMAMLANDI.