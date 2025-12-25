KBÜ'de Dostluk Konseri: Türkiye ve Azerbaycan Ezgileri Sahnelendi

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen Dostluk Konseri büyük ilgi gördü. Etkinlik, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Suat Altun ile akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konserde Türkiye ve Azerbaycan müziklerinden seçkin eserler seslendirildi. Konserin hazırlanışı ve koro şefliğini Prof. Dr. Naila Mirzeyeva üstlendi; Mirzeyeva aynı zamanda piyanoda da sahne aldı. Solist olarak Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu yer aldı.

Programa; kemanda Dr. Öğr. Üyesi Elif Yaygıngöl Şehirli, kemençede Öğr. Gör. Sakhavat Aliyev ve neyde Dr. Emin Abdülkadir Çolakoğlu eşlik etti. Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Çok Sesli Korosu da sahnede yer aldı.

Repertuvar, iki kardeş ülkenin halk müziği eserleri ile klasik ve çok sesli düzenlemelerden oluştu ve izleyicilerden yoğun beğeni topladı.

Etkinlik sonunda konuşan Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, "Yetiştirdiği öğrenciler ve akademisyenler en değerli çıktılardır" sözleriyle Prof. Dr. Naila Mirzeyeva’nın sanat ve eğitim alanındaki katkılarına vurgu yaptı. Karaş, emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

