Aydın'da Yurtlarda İşaret Dili Kursu: Üniversiteli Gençler Hem Konaklıyor Hem Gelişiyor

Aydın’daki yurtlarda kalan üniversiteliler, Yenipazar Kız Yurdu’ndaki işaret dili kursuyla hem konaklıyor hem iletişim becerilerini geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 08:55
Aydın yurtlarında eğitim ve yaşam bir arada

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları, barınma hizmetinin yanı sıra gençlere yönelik kurslarla da dikkat çekiyor. Üniversiteli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ilde, yurt yönetimleri öğrencilere hem konaklama hem de kişisel gelişim fırsatları sunuyor.

Yenipazar Kız Yurdu'nda işaret dili kursu ilgi görüyor

Yenipazar Kız Yurdu’nda açılan işaret dili kursu, öğrencilerin ilgi odağı haline geldi. Kursa katılan gençler, hem iletişim becerilerini güçlendiriyor hem de özel bir iletişim dünyasının kapılarını aralıyor.

Program kapsamında öğrenciler teorik ve uygulamalı eğitimlerle destekleniyor; katılımın yüksek olması, kursun yararlı bulunduğunu gösteriyor. Bu sayede yurtlar, yalnızca barınma değil aynı zamanda mesleki ve sosyal gelişime katkı sağlayan merkezler olarak öne çıkıyor.

GSB Aydın Yurt Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yenipazar Yurt Müdürlüğümüzde devam eden İşaret Dili Kursu, katılımcılarımıza anlamlı ve özel bir iletişim dünyasının kapılarını aralıyor".

İl genelinde sürdürülen bu tür kursların, öğrencilerin sosyal becerilerini artırmasının yanı sıra toplumsal iletişime de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

