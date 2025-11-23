Aydıntepe’de Emekli Öğretmene Vefa Ziyareti

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı buluşma

Aydıntepe’de uzun yıllar öğretmenlik yaparak çok sayıda öğrenci yetiştiren emekli öğretmen Nejdet Kardeş, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında evinde ziyaret edildi.

Ziyareti gerçekleştiren Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile Şube Müdürü Adem Saka, Kardeş’e sürpriz yaparak Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Bilgin, eğitime sunduğu katkılar dolayısıyla Kardeş’e teşekkür ederek, emeklerinin unutulmadığını vurguladı. Kardeş ise nazik ziyaretlerinden ötürü Bilgin ve Saka’ya şükranlarını sundu.

