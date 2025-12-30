Aydıntepe'de 'Vitamin İstasyonu' ile İlkokul Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme

Etkinlik ve Amaç

Aydıntepe'de gerçekleştirilen 'Vitamin İstasyonu' etkinliğiyle ilkokul öğrencilerine sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

Aralık ayının son değeri olan 'Sağlıklı Yaşam' kapsamında Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda vitamin istasyonu etkinliği düzenlendi.

Etkinlik İçeriği

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler tarafından sıkılan taze portakal suları öğrencilere ikram edildi.

Öğrenciler ayrıca, evlerinden getirdikleri malzemelerle sandviç hazırlayarak sağlıklı bir kahvaltı yaptı.

Etkinlikle, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

