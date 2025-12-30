DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,01%
ALTIN
6.057,82 -1,39%
BITCOIN
3.773.412,02 -0,9%

Aydıntepe'de 'Vitamin İstasyonu' ile İlkokul Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme

Aydıntepe'de Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'nda düzenlenen 'Vitamin İstasyonu' etkinliğinde öğrencilere taze portakal suyu ve sağlıklı kahvaltı eşliğinde beslenme eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:37
Aydıntepe'de 'Vitamin İstasyonu' ile İlkokul Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme

Aydıntepe'de 'Vitamin İstasyonu' ile İlkokul Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme

Etkinlik ve Amaç

Aydıntepe'de gerçekleştirilen 'Vitamin İstasyonu' etkinliğiyle ilkokul öğrencilerine sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

Aralık ayının son değeri olan 'Sağlıklı Yaşam' kapsamında Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda vitamin istasyonu etkinliği düzenlendi.

Etkinlik İçeriği

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler tarafından sıkılan taze portakal suları öğrencilere ikram edildi.

Öğrenciler ayrıca, evlerinden getirdikleri malzemelerle sandviç hazırlayarak sağlıklı bir kahvaltı yaptı.

Etkinlikle, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

AYDINTEPE’DE ÖĞRENCİLERE ‘VİTAMİN İSTASYONU’ ETKİNLİĞİ

AYDINTEPE’DE ÖĞRENCİLERE ‘VİTAMİN İSTASYONU’ ETKİNLİĞİ

AYDINTEPE’DE ÖĞRENCİLERE ‘VİTAMİN İSTASYONU’ ETKİNLİĞİ

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Büyükşehir'den Ula'ya 65 Kişilik Gündüz Bakımevi
2
TUSAŞ ve YÖK'ten Lisansüstü Eğitim Protokolü: Kurum İçi Eğitimler Kredilendirilecek
3
Kahramanmaraş'ta Pusula Maraş'tan 'Bilinçli Gençlik' Farkındalık Semineri
4
Aydıntepe'de 'Vitamin İstasyonu' ile İlkokul Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme
5
Fabrika Gibi Lise: Elazığ'da 19 Milyon Ciro
6
KEÇMEK'te Okuma Yazma Kursları Sürüyor — Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim
7
Diyadin'de Mutlu Ortaokulu: Veli Ziyaretleriyle Eğitime Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları