STARTUPUS Girişim Atölyesi 2025 Anadolu Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda, Girişimcilik Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen STARTUPUS Girişim Atölyesi 2025, ANAÇ Kuluçka Merkezinde gerçekleştirildi.

ARİNKOM TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş, atölyenin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen başta girişimci öğrenciler olmak üzere eğitmenlere, danışmanlara, jüri üyelerine ve sponsorlara teşekkür etti.

Program ve Hedefler

Etkinlik, üniversite öğrencilerinin girişimcilik yetkinliklerini geliştirmeyi, yenilikçi iş fikirlerini olgunlaştırmayı ve öğrencileri girişimcilik ekosistemiyle buluşturmayı amaçladı. Kapsamında öğrenciler 2 gün boyunca alanında uzman isimler tarafından verilen eğitimlere, atölye çalışmalarına, danışmanlık görüşmelerine ve jüri değerlendirmelerine katıldı. Deneyim paylaşımlarının ardından girişimci öğrenciler jüri karşısına çıkmak üzere sunum hazırlıklarını tamamladı.

Dereceye Giren Ekipler

Gerçekleştirilen sunum ve jüri değerlendirme oturumunda girişim fikirleri; problem tanımı, yenilikçilik, değer önerisi, iş modeli ve uygulanabilirlik kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren girişimler ödüllendirildi.

Saletone projesiyle Yusuf Ensar Çelik ve ekibi 1'incilik ödülüne layık görüldü.

KargomLojistik projesiyle Fatih Gören ve ekibi 2'ncilik ödülünü kazandı.

NeoDerslik projesiyle Royal Hasanov ve ekibi 3'üncülük ödülünün sahibi oldu.

Etkinlik, ödül alan girişimcilere başarı belgelerinin takdim edildiği ödül töreni ve kapanış programı ile sona erdi. Program süresince öğrenciler yalnızca girişimcilik bilgisi kazanmakla kalmayıp; ekip çalışması, sunum becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme yetkinliklerini de geliştirme fırsatı elde etti.

Etkinliğe; ARİNKOM TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş, Girişimcilik ve Öğrenci Programları Koordinatörü Aynur Güneş Kahraman, sektör uzmanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

