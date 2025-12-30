Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi ile NAFOD'tan Sanat-Eğitim Protokolü

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi ile NAFOD iş birliği protokolü imzaladı

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi ile Nazilli Fotoğraf Sanatı Derneği (NAFOD) arasında, sanat ile eğitimi bir araya getirmeyi hedefleyen iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, üyelerin katılımıyla Nazilli Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan dernek ofisinde düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

Protokolün kapsamı ve hedefleri

Taraflarca Burak Sözer ve Refik Karacaoğlu adına imzalanan protokol, Kasım 2025 - Haziran 2026 tarihleri arasında yürütülecek. Protokolün öncelikli hedefleri arasında; öğrencilerin sanatsal duyarlılıklarını geliştirmek, eleştirel bakış kazandırmak, düşünme ve problem çözme becerilerini desteklemek, özgüven ve karar verme yeteneklerini güçlendirmek ile öğrencilerin kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerini sağlamak yer alıyor.

İlk eğitim okulda verildi

Protokol kapsamında NAFOD Yönetim Kurulu Başkanı Refik Karacaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitmen Kamil Okyay tarafından, fotoğrafçılığa ilgi duyan Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine Temel Fotoğrafçılık Eğitimi verildi. Eğitimde; fotoğrafın tanımı ve tarihçesi, fotoğraf makineleri ve objektifler ile pozlama gibi temel konular işlendi. Görsellerle desteklenen sunum öğrenciler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Planlanan etkinlikler

İş birliği döneminde; dijital fotoğraf, ışık ve renk kullanımı, kompozisyon, çekim teknikleri ve yardımcı ekipmanlar, kısa film ve belgesel çalışmaları, yeşil ekran uygulamaları, görsel ve dijital içerik üretimi, fotoğraf gezileri, 'Nazilli’nin Renkleri' karma sergisi ve ulusal yarışmalara katılım gibi etkinliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

