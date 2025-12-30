Eskişehir'de 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' Anadolu Üniversitesi ile İmzalandı

Valilik himayesinde yürütülecek iş birliğiyle eğitim kalitesi artırılacak

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan 'Eğitimde İş Birliği Protokolü''nün imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik himayelerinde yürütülecek protokolle, Eskişehir sınırları içindeki Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında verilen eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedefleniyor.

Protokol kapsamında; öğretmen ve öğrencilerin bilimsel, kültürel, teknolojik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, karşılıklı uzmanlık paylaşımının sağlanması, ortak eğitim faaliyetleri, projeler ve akademik çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor. İş birliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi arasında sürdürülebilir bir eğitim iş birliği çerçevesi oluşturmayı öngörüyor.

Programda konuşan Vali Sayın Hüseyin Aksoy, eğitimin toplumların gelişimindeki belirleyici rolüne vurgu yaparak, üniversiteler ile Millî Eğitim camiası arasındaki güçlü iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Vali Aksoy, protokolün öğretmenlerin mesleki gelişimine ve öğrencilerin bilimsel, kültürel donanımına katkı sağlayacağını belirterek, "Eskişehir’in eğitim vizyonuna değer katacak" ifadesini kullandı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

