Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mutlu Doğan: 'Yurtlarımızı İkinci Üniversite Olarak Görüyoruz'

Mutlu Doğan, Elazığ yurtlarını inceledi; kurs, atölye ve sosyal faaliyetlerle yurtların 'ikinci üniversite' işlevi gördüğünü söyledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:13
Elazığ yurtlarında hazırlık, hijyen ve sosyal faaliyetler yerinde incelendi

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenci Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Daire Başkanı Mutlu Doğan, Elazığ'daki öğrenci yurtlarında gerçekleştirilen incelemelerin ardından açıklamada bulundu. Doğan, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in de katıldığı ziyaret kapsamında mutfak, kiler ve yemekhane alanlarının basın mensuplarıyla birlikte incelendiğini belirtti.

Doğan, ziyaretin amacının öğrencileri dinlemek ve yurtların yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık durumunu yerinde görmek olduğunu vurguladı. 'Bu yaz döneminde Elazığ’da hem güçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğine hem de yurtlarımızın öğrencilerimizi almaya hazır olduğuna şahitlik ettik' diyen Doğan, hazırlıkların temizlikten barınmaya kadar eksiksiz tamamlandığını ifade ederek valiliğe, İl Müdürlüğü'ne ve çalışanlara teşekkür etti.

'Yurtlarımız yalnızca barınma alanı değildir'

Doğan, yurtların sadece barınma hizmeti vermediğini; aynı zamanda eğitim, kurs, atölye çalışmaları, sportif ve gönüllülük faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi. 'Yurtlarımızı ikinci bir üniversite olarak görüyoruz' diyen Doğan, öğrencilerin yurtlarda kaldıkları süre boyunca farklı hobiler edindiğini, yeni arkadaşlıklar kurduğunu ve sosyal sorumluluk projelerine katıldığını belirtti.

Doğan, Elazığ ilinin 81 il arasında bu tür faaliyetler açısından öne çıktığını vurgulayarak, il müdürlerine, yurt müdürlerine, eğitim sorumlularına ve tüm çalışanlara şükranlarını sundu.

İl Müdürü Eren'in değerlendirmesi

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise Elazığ'daki yurtların 4 kız ve 3 erkek öğrenci yurdu olmak üzere toplam 7 yurt ve 9.770 öğrenci kapasitesi ile adeta şehrin '11'inci ilçesi' konumunda olduğunu söyledi. Eren, bu organizasyonda bakanlık, valilik ve tüm paydaşların önemli katkısı bulunduğunu, Gençlik ve Spor ailesi olarak uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.

Eren, yurtlardaki hijyen ve organizasyon işleyişini yerinde görmek amacıyla Sare Ana Öğrenci Yurdunu ziyaret ettiklerini, daha önce Fethi Sekin Öğrenci Yurduna da uğradıklarını belirtti. Yurt yemeklerinin diyetisyenler, gıda mühendisleri ve aşçılar tarafından, yurt yönetimi ve işletme personelinin kontrolünde titizlikle hazırlandığını vurgulayan Eren, ekiplere teşekkür etti.

Her iki yetkili de yurtlardaki hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve öğrencilerin eğitim-sosyal yaşamlarının desteklenmesine yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

