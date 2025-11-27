Aydıntepe'de Yeni Kültür Odasında Kitap Okuma Etkinliği
Öğrencilerin okuma alışkanlığı güçlendiriliyor
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde bulunan Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda, öğrencilerin okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Etkinlik, okulun yeni açılan kültür odasında gerçekleştirildi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile Şube Müdürü Adem Saka da katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin okuma kültürünü güçlendirdiğini ve eğitim ortamına olumlu katkı sağladığını belirterek, benzer faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.
