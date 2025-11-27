Aydıntepe'de Yeni Kültür Odasında Kitap Okuma Etkinliği

Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'nun yeni kültür odasında düzenlenen kitap okuma etkinliğine Metin Bilgin ve Adem Saka da katıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:09
Aydıntepe'de Yeni Kültür Odasında Kitap Okuma Etkinliği

Aydıntepe'de Yeni Kültür Odasında Kitap Okuma Etkinliği

Öğrencilerin okuma alışkanlığı güçlendiriliyor

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde bulunan Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda, öğrencilerin okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, okulun yeni açılan kültür odasında gerçekleştirildi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile Şube Müdürü Adem Saka da katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin okuma kültürünü güçlendirdiğini ve eğitim ortamına olumlu katkı sağladığını belirterek, benzer faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

YENİ YAPILAN KÜLTÜR ODASINDA KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ YAPILDI

YENİ YAPILAN KÜLTÜR ODASINDA KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ YAPILDI

YENİ YAPILAN KÜLTÜR ODASINDA KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ YAPILDI

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HKÜ ile MARA Teknoloji Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
2
Aydıntepe'de Yeni Kültür Odasında Kitap Okuma Etkinliği
3
Ebubekir Sıddık Savaşçı Kütahya'da: MEBİ ile Bireysel Dijital Öğrenme Öne Çıktı
4
Aydıntepe'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Eğitimi: 112 ve Hijyen Öne Çıktı
5
Kütahya'da 'Dijital Şiddet ve Kadın' Farkındalık Programı
6
Türkeli'de Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi
7
Eğitim-Bir-Sen Yunusemre'de Bayrak Değişimi: Zeynel Mutlu Yeni İlçe Temsilcisi

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü