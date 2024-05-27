Bakanlıktan açıklama geldi: Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan yazılı açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında düzenlenen ‘yeni müfredatı’ onayladı.

Yeni müfredat taslağı, 26 Nisan’da kamuoyunun görüş ve önerilerini almak için erişime açılmıştı ve bu amaçla hazırlanmış olan taslak, 10 Mayıs’a kadar askıda kaldı. Bu süreç içerisinde, yeni müfredat taslağı ile ilgili 67 binin üzerinde görüş ve öneri bildirildi. Öneri ve görüşlerin bildirilmesi ile yapılan tasnif ve değerlendirme sonrasında ise yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunuldu. Yeni müfredatla ilişkili olarak 26 dersin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

Talim ve Terbiye Kurulu’ndan onay alan yeni müfredat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından da onaylandı. Onaylanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden yeniden kamuoyunun erişimine açıldı.

Onaylanmış olan yeni müfredatın gelecek eğitim ve öğretim yılı içerisinde, kademeli bir şekilde uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.