Balıkesir Üniversitesi Burhaniye'de 30 Proje Tanıtıldı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 30 proje düzenlenen etkinlikte kamuoyuna sunuldu. Okul salonunda kurulan stantlarda eser ve ürünlerini sergileyen öğrenciler, projeler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Etkinlik ve açılış

Okulun salonunda kurulan stantların açılış kurdelesi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu ve diğer davetliler tarafından kesildi. Konuklar stantları dolaşarak öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Etkinlik, Uygulamalı Bilimler Fakültesi salonunda coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

Katılımcılar

Proje tanıtım etkinliğine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yücel Oğurlu, Burhaniye Kaymakamı Cumalı Atilla, rektör yardımcıları Prof.Dr. Cevdet Avcukurt ve Murat Doğdubay, Burhaniye Başsavcısı Turgay Osman Taş, daire müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerden yansıyanlar

Projede görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahismail Taşdemir, "Okulumuz böyle zamanlarda bayram yeri gibi oluyor. Böyle bir alan açtığı için bize Oğuzhan hocama çok teşekkür ederiz. Ben kültürel diplomasi kutusunda yer aldım. Projemiz yurtdışına Balıkesir ürünlerini göndermekte. Bunları sağlıyoruz. Bunları yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

Sevda Olcay ise, "Biz bu lansmana Bubfa ile kentini sev projesiyle katıldık. Projemiz Burhaniye’nin ışığına ışık katmak ve bunu sürdürmek. Sayın valimiz sayın rektörümüz değerli misafirlerimiz de katıldı lansmana. Onlara sunduk. Ve hectek oluşturduk. Kartvizit çıkardık. Onlarla bu projenin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Dekan’ın değerlendirmesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, fakültenin bu yıl da toplumsal sorumluluk projelerine ağırlık verdiğini belirterek, "Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak bu yılda toplumsal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. 200 tane öğrencimizin katıldığı 30 farklı toplumsal sorumluluk projesi gerçekleştirdik." dedi.

İlban, projeler kapsamında öğrencilerin sponsorlardan sağlanan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine ve "Gazze'de insanlık dramı yaşayan kardeşlerimize" destek sağladıklarını, projelerin özel kardeşlerden tutuklu ve yükümlülere, finansal okuryazarlıktan farklı alanlara kadar geniş bir yelpazede hayata geçirildiğini ifade etti. Sözlerini, rektör, sponsorlar, öğrenciler ve akademisyenlere teşekkür ederek tamamladı.

STANTLAR GEZİLDİ