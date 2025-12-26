Gediz'de Tarhana Üreticisi Demet Bakırdemir, Kız Meslek Lisesi'nde

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde, tarhana çorbası üretim işletmesi sahibi Demet Bakırdemir öğrencilerle buluştu.

Program ve katılımcılar

Etkinliğe Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aydın ve Şube Müdürü Yaşar Kandemir katıldı. Söyleşiye, Demet Bakırdemir'in eşi Fatih Bakırdemir de katılım sağladı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşi, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Recep Aydın programın açılış konuşmasında, meslek liselerinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Sizler sadece öğrenci değil, geleceğin ustaları ve iş insanlarısınız. Bugün burada başarılı bir girişimciyi ağırlıyor olmamız, teorik eğitimin sahada nasıl büyük bir başarıya dönüşebileceğinin en somut örneğidir"

Girişimcilik deneyimi ve tavsiyeler

Demet Bakırdemir iş hayatındaki tecrübelerini ve tarhana gibi geleneksel bir lezzeti modern işletme modeliyle nasıl büyüttüklerini samimiyetle paylaştı. Başarının anahtarının sabır ve yenilikçilik olduğunu vurgulayan Bakırdemir, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "Mesleğinize dört elle sarılın. Biz bu yola çıkarken geleneksel tadımızı koruyarak günümüz şartlarına nasıl uyum sağlayabileceğimizi düşündük. Sizler de okulda öğrendiğiniz teknik bilgileri zekâ, düşünce ve hayal gücünüzle birleştirirseniz aşamayacağınız engel yoktur. Kendi işinizin patronu olmak hayal değil, bir planlama meselesidir."

Soru-cevap bölümünde öğrenciler, işletme kurma süreçleri, staj imkânları ve sektörde karşılaşılan zorluklar hakkında merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

Kapanış

Etkinlik sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aydın tarafından Demet Bakırdemir'e günün anısına plaket takdim edildi.

