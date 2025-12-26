Kastamonu’da 'Güçlü Baba Güçlü Özel Birey' Projesi Başarıyla Tamamlandı

Kastamonu’da 'Güçlü Baba Güçlü Özel Birey' Projesi tamamlandı

Kastamonu’da aile içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi başarıyla sonlandırıldı. 20 özel birey ve 20 baba ile yürütülen projede katılımcılara çeşitli atölye çalışmaları sunuldu. Proje; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, Karadeniz Otizm Federasyonu ve Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kapanış programı

Projenin kapanış etkinliği, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu’nda düzenlendi. Törene Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Yavuz Selim Şimşek, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Sözler

Huriye Boyraz, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı, babaların projeye gösterdiği ilgiyi vurgulayarak, "İnşaatta çalışan babalarımızın, kıyafetlerini bile değiştirmeden programa yetişmek için gösterdikleri gayret çok kıymetliydi. Bu nedenle kendilerine özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Şirin, proje hazırlık ekibinden Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü, sivil toplumun önemine değinerek şunları söyledi: "Sivil toplumun güçlenebilmesi için gönüllülere ve üyelere ihtiyaç vardır. Sivil toplum, hak temelli çalışmalar yürütür ve devlet gücünün dengelenmesine katkı sağlar. Çünkü gücün denetlenmesi ve dengelenmesi gerekir; aksi hâlde güç yozlaşmaya yol açabilir. Üniversitelerde toplumsal gönüllülüğün çok önemli olduğunu her fırsatta vurguluyorum. Bunun için çok iyi olmanız gerekmez, dezavantajlı gruplar, kadınlar, gençler, göçmenler, insan hakları ya da çevre gibi pek çok alanda sorumluluk alınabilir. Bu alanlarda 'biz de varız' diyebilmek önemlidir. Çünkü bu hayatı birlikte yaşıyoruz ve sosyal uyumun sağlanmasında hepimizin rolü olmalıdır. İnisiyatif alarak yola çıkıldığında, daha güçlü bir topluma ulaşmak mümkündür."

Doç. Dr. Havva Kaçan, Proje Koordinatörü ve Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı, projenin amacını açıklayarak, "Baba olmanın yalnızca ekonomik sorumluluk almak anlamına gelmediğini vurgulayan Kaçan, proje kapsamında düzenlenen çalışmalarda babaların çocuklarının hayatında duygusal olarak da var olmasının öneminin ön plana çıkarıldığını ifade ederek, \"Burada önemli olan mükemmel baba olmak değil, çocuğuyla vakit geçirmeye gönüllü olmaktır\" dedi.

Atölyeler ve etkinlikler

Proje süresince özel bireyler ve babalarının katılımıyla afiş boyama, geri dönüşüm, çevre farkındalığı, drama, özel eğitim, sağlıklı beslenme ve kendine şefkat atölyeleri düzenlendi. Kapanış programında özel bireylerin sahnelediği zeybek gösterisi ve ritim grubunun performansı büyük beğeni topladı. Etkinlik, proje sırasında hazırlanan çalışmaların yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

