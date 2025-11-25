Bandırma'da İstihdam Garantili 611 Saatlik Torna ve CNC Kursu Başladı

Bandırma'da istihdam odaklı torna ve CNC eğitimi başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde nitelikli iş gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ile Bandırma Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen 611 saatlik Torna ve CNC Operatörlüğü Kursu, Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde başladı.

Kurs ve istihdam garantisi

Kursu başarıyla tamamlayacak 28 kursiyerin ilçedeki sanayi kuruluşlarında istihdam edilmesi planlanıyor. Açılışta verilen bilgiye göre eğitimler, uygulamalı torna ve CNC makineleri üzerinde yoğunlaşıyor ve kursiyerlere işbaşı için gerekli sertifikasyon sunulacak.

Yetkililerin açıklamaları

Ahmet Özdemir, Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, eğitimin kapsamına ilişkin olarak şunları söyledi: "2025 yılında 437 kursla 12 bin kursiyere ulaştık. Bugün başlayan 611 saatlik Torna ve CNC Kursu’na kadın ve erkeklerden oluşan iki ayrı grup katılıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını alarak, iş hayatına adım atacak."

Mutlu Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü, sanayi ile eğitimi buluşturan çalışmaları vurgulayarak kursun yerel iş gücü ihtiyacına katkı sağlayacağını belirtti.

Engin Aksakal, Bandırma Kaymakamı, istihdam odaklı mesleki kursların ilçenin gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade ederek "Bu kurslar Bandırma’nın geleceğine yapılan değerli yatırımlardır" dedi.

Açılış ve uygulama

Açılışın ardından protokol üyeleri atölyeleri gezerek torna tezgâhındaki uygulamaları yerinde inceledi. Eğitimlerin iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirmesiyle başladığı belirtildi.

Kursun açılış programına Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak, okul idarecileri ve kursiyerler katıldı.

