Bandırma'da İstihdam Garantili 611 Saatlik Torna ve CNC Kursu Başladı

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ve Bandırma Ticaret Odası ortaklığında 611 saatlik Torna ve CNC kursu başladı; 28 kursiyerin istihdamı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:47
Bandırma'da İstihdam Garantili 611 Saatlik Torna ve CNC Kursu Başladı

Bandırma'da istihdam odaklı torna ve CNC eğitimi başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde nitelikli iş gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ile Bandırma Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen 611 saatlik Torna ve CNC Operatörlüğü Kursu, Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde başladı.

Kurs ve istihdam garantisi

Kursu başarıyla tamamlayacak 28 kursiyerin ilçedeki sanayi kuruluşlarında istihdam edilmesi planlanıyor. Açılışta verilen bilgiye göre eğitimler, uygulamalı torna ve CNC makineleri üzerinde yoğunlaşıyor ve kursiyerlere işbaşı için gerekli sertifikasyon sunulacak.

Yetkililerin açıklamaları

Ahmet Özdemir, Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, eğitimin kapsamına ilişkin olarak şunları söyledi: "2025 yılında 437 kursla 12 bin kursiyere ulaştık. Bugün başlayan 611 saatlik Torna ve CNC Kursu’na kadın ve erkeklerden oluşan iki ayrı grup katılıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını alarak, iş hayatına adım atacak."

Mutlu Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü, sanayi ile eğitimi buluşturan çalışmaları vurgulayarak kursun yerel iş gücü ihtiyacına katkı sağlayacağını belirtti.

Engin Aksakal, Bandırma Kaymakamı, istihdam odaklı mesleki kursların ilçenin gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade ederek "Bu kurslar Bandırma’nın geleceğine yapılan değerli yatırımlardır" dedi.

Açılış ve uygulama

Açılışın ardından protokol üyeleri atölyeleri gezerek torna tezgâhındaki uygulamaları yerinde inceledi. Eğitimlerin iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirmesiyle başladığı belirtildi.

Kursun açılış programına Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak, okul idarecileri ve kursiyerler katıldı.

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATILDI....

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATILDI. BANDIRMA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ İLE BANDIRMA TİCARET ODASI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 611 SAATLİK TORNA VE CNC OPERATÖRLÜĞÜ KURSU BAŞLADI.

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATILDI....

İLGİLİ HABERLER

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşilyurt'ta 7 bin 300 Öğrenciye Sıfır Atık Eğitimi
2
Susuz’ta Kafkas Projesi ile öğrencilere birebir destek
3
Başkan Tatık, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Öğretmenlerle Buluştu
4
Bandırma'da İstihdam Garantili 611 Saatlik Torna ve CNC Kursu Başladı
5
Eskişehir'de 40 Yıllık Öğretmen Hasan Gündüz'e Anlamlı Ziyaret
6
Başkan Sezayi Pütün Beyağaç'ta Öğretmenlerle Buluştu — 24 Kasım
7
KBÜ ile Ulus Belediyesi Yerel Kalkınmayı Güçlendiriyor

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat