Bandırma Hicri Ercili Çocuk Evleri'nde Ara Tatil Coşkusu — 2025 Aile Yılı Etkinliği

2025 Aile Yılı kapsamında Bandırma Hicri Ercili Çocuk Evleri'ndeki çocuklar, bowling ve masa oyunlarıyla ara tatili oyun ve etkinliklerle değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:10
2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında keyifli bir gün

2025 Aile Yılı kapsamında, Bandırma Hicri Ercili Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ndeki çocuklar ara tatili fırsat bilerek oyun salonunda keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte bowling, masa oyunları ve farklı eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Çocuklar oyunlar aracılığıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı; takım çalışması ve paylaşma gibi değerleri deneyimleme imkânı buldu. Düzenlenen oyunlar hem eğlenceli hem de çocukların sosyal etkileşimlerini artıracak şekilde planlandı.

Hicri Ercili Çocuk Evleri yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların psikolojik ve duygusal gelişimine katkı sağladığını, aynı zamanda çocukları güvenli ve keyifli bir ortamda bir araya getirerek güzel hatıralar biriktirmelerine imkân tanıdığını belirtti.

Yetkililer, bu tür programların yıl boyunca devam edeceğini ve ara tatil etkinliklerinin çocukların eğitim ve sosyal gelişimini desteklemeyi hedeflediğini vurguladı. Etkinlik boyunca çocuklar güzel anlar biriktirdi ve birlikte olmanın, paylaşmanın tadını çıkardı.

