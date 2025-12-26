Pınar Göktaş, Yozgat’ta Geleceğin Tasarımcılarını Yetiştiriyor

Pınar Göktaş, Yozgat’ta yaşayan ve 3 yıldır akademisyen olarak görev yapan bir tasarımcı ve illüstratör. Selçuk Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam ederken, eş zamanlı olarak Yozgat Meslek Yüksekokulu’nda tasarım eğitimi veriyor.

Eğitim Yolculuğu ve Tarzını Bulması

İlkokulda resim derslerinden hoşlanmadığını belirten Göktaş, eğitimini meslek lisesiyle sürdürdü. Lisedeki grafik bölümü ile resimle yeniden tanıştı ve yeteneğini keşfetti. Meslek yüksekokulunun ardından Grafik Tasarım bölümünü kazanarak yeteneklerini daha da geliştirme imkânı buldu.

Göktaş, yüksek lisans eğitiminin kariyerinde belirleyici olduğunu vurguluyor: "Yüksek lisans eğitimimde İllüstrasyona odaklandım ve çalışmalarımı sürdürdüm. Yaklaşık 3 yıl kendi tarzımı aradım. Birinin baktığı zaman ‘Bu Pınar’ın çizimi’ demesi için çok uğraştım. Şu an o konumdayım."

Kendi çocuk kitapları olduğunu söyleyen Göktaş, ilk kitabını 2018 yılında tasarladığını ve şu an piyasada rağbet gören "Faruk" adlı çalışmasının 3 seriden oluştuğunu, birinci serisinin ise 10'uncu baskıda olduğunu aktarıyor.

Mesleki Deneyimler ve Akademik Görev

Özel sektörde yayınevi ve dergi yayıncılığı kapsamında çeşitli deneyimler edinen Göktaş, ayrıca eşarp tasarımcısı olarak, dijital baskı merkezlerinde ve ajanslarda çalıştı. "Atanana kadar yayınevi ve dergi kapsamında çeşitli deneyimlerim oldu" diyen Göktaş, 2022 Mart ayında Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Bilgisayar Destek Tasarım bölümüne öğretim görevlisi olarak atandığını belirtiyor.

Göktaş, akademik görevine rağmen çizim ve tasarım çalışmalarını sürdürdüğünü, tasarım derslerinin büyük bölümünü kendisinin verdiğini ve öğrencilere piyasada ve okulda edindiği deneyimleri aktardığını ifade ediyor: "Tasarım derslerinin inceliklerini ve detaylarını anlatıyorum. İllüstrasyon kapsamında piyasada ve okulda gördüğüm deneyimleri aktarmaya çalışıyorum."

Öğrencilerden Geri Bildirim

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Ümmü Seleme Şahin, okulda İllüstrasyon dersiyle tanıştığını belirtiyor: "İlk olarak kağıt çizimlerinden başladık. Hiç çizim yeteneği olmayan arkadaşlarımızdan bile çok güzel projeler çıkabiliyor. Kendimizi burada bulduk, yeteneklerimizi burada keşfettik. Hocalarımızın sayesinde oldu."

Şahin, kısa bir çalışma, gayret ve hayal gücüyle ortaya çıkan projelerin öğrencileri motive ettiğini ve burada hevesini gerçekleştirdiğini vurguluyor: "Biraz çalışma biraz gayret ve biraz da hayal gücüyle çok güzel işler çıkabiliyor."

Pınar Göktaş, meslek lisesinden akademiye uzanan yolculuğu, yayınlanan çocuk kitapları ve öğrencilerine aktardığı saha deneyimiyle Yozgat’ta tasarım eğitiminin öne çıkan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ PINAR GÖKTAŞ