DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.227,8 -0,93%
BITCOIN
3.803.706,44 -0,86%

Salihli'de Arapça Kursu Açıldı: Gençlerin Kur'an Dili İlgisi Artıyor

Salihli İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde açılan Arapça kursu, gençlerin Kur'an dili merakını artırmayı hedefliyor; dersler Salı ve Perşembe 21.00'de yapılıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:08
Salihli'de Arapça Kursu Açıldı: Gençlerin Kur'an Dili İlgisi Artıyor

Salihli'de gençlerin Arapça öğrenme merakı kursa dönüştü

Diyanet Gençlik Merkezi'nde yoğun ilgi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, gençlerin Kur'an dili Arapça'ya olan ilgisi giderek artıyor. Artan talepler üzerine Salihli İlçe Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi'nde yeni bir Arapça Kursu açıldı.

Açılan kursun amacı, Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapça'nın öğrenilmesini sağlamak ve gençlerin Kur'an'a yönelik merak, arzu ve isteklerini artırmak olarak açıklandı.

Dersler, gençlerin yoğun katılımıyla yürütülüyor ve eğitimleri Manevi Danışman Ömer Faruk Bekret veriyor.

Arapça Kursu, her hafta Salı ve Perşembe günleri saat 21.00'de Salihli Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, gençlerin dini ilimlere olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek, benzer eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE GENÇLERİN KUR’AN DİLİ OLAN ARAPÇA’YA OLAN İLGİSİ HER GEÇEN GÜN...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE GENÇLERİN KUR’AN DİLİ OLAN ARAPÇA’YA OLAN İLGİSİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. GENÇLERDEN GELEN TALEP ÜZERİNE SALİHLİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI DİYANET GENÇLİK MERKEZİNDE ARAPÇA KURSU AÇILDI.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE GENÇLERİN KUR’AN DİLİ OLAN ARAPÇA’YA OLAN İLGİSİ HER GEÇEN GÜN...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IMC'de Ülker Yörükoğlu BİLSEM'den 40 Öğrenci Madalya Kazandı
2
Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi
3
Erzincan İl Müftülüğü'nden 605 Kişilik Yarıyıl Umre Semineri
4
Dijital Baskı Gençleri Yalnızlaştırıyor — Uğur Okulları'ndan Uyarı
5
Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül 'Kaymakam Mutfakta' Etkinliğine Katıldı
6
Hisarcık'ta Verem Haftası Şiir Yarışmasında İl Birincisi Sude Tunç Ödüllendirildi
7
Dr. Ahmet Özkul, Mudanya Üniversitesi'nde 'Hayat' Dersi Verdi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı