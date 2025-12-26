Salihli'de Arapça Kursu Açıldı: Gençlerin Kur'an Dili İlgisi Artıyor

Salihli'de gençlerin Arapça öğrenme merakı kursa dönüştü

Diyanet Gençlik Merkezi'nde yoğun ilgi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, gençlerin Kur'an dili Arapça'ya olan ilgisi giderek artıyor. Artan talepler üzerine Salihli İlçe Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi'nde yeni bir Arapça Kursu açıldı.

Açılan kursun amacı, Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapça'nın öğrenilmesini sağlamak ve gençlerin Kur'an'a yönelik merak, arzu ve isteklerini artırmak olarak açıklandı.

Dersler, gençlerin yoğun katılımıyla yürütülüyor ve eğitimleri Manevi Danışman Ömer Faruk Bekret veriyor.

Arapça Kursu, her hafta Salı ve Perşembe günleri saat 21.00'de Salihli Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, gençlerin dini ilimlere olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek, benzer eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

