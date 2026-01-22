BARÜ, THE 2026 Alan Bazlı Sıralamasında Eğitim ve Mühendislikte Öne Çıktı

Bartın Üniversitesi (BARÜ), uluslararası değerlendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan THE 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamasında önemli başarılar elde etti. Üniversite, eğitim ve mühendislik alanlarındaki performansıyla küresel görünürlüğünü artırdığını bir kez daha gösterdi.

Alan Bazlı Başarılar

Sıralamada BARÜ, "Eğitim Çalışmaları" alanında 501-600 bandında yer aldı ve bu alanda Araştırma Kalitesi göstergesinde dünyada 117'nci, Türkiye'de 1'inci oldu. "Mühendislik" alanında ise BARÜ 601-800 bandına girerken Araştırma Kalitesi göstergesinde dünyada 232'nci, Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldı.

Bu sonuçlar, BARÜ'nün eğitim-öğretim, araştırma ve uluslararası görünürlük alanlarında kaydettiği gelişimi somut olarak ortaya koyuyor.

Türkiye Sıralamasındaki Konumu

Sıralama; kurumların son beş yıllık eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm kriterleri esas alınarak hazırlandı. Türkiye genelinde BARÜ, "Eğitim Çalışmaları" alanında 5 üniversiteyle 8'inciliği, "Mühendislik" alanında ise 9 üniversiteyle 11'inciliği paylaştı. Bununla birlikte BARÜ, "Eğitim Çalışmaları" alanı Araştırma Kalitesi göstergesinde Türkiye'de ilk sırada yer aldı ve mühendislikte Araştırma Kalitesi göstergesinde Türkiye'de 4'üncü sıraya yükseldi.

Rektör Akkaya'dan Değerlendirme

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün uluslararasılaşma ve akademik performanstaki yükselişine dikkat çekti: "Bartın Üniversitesi olarak en önemli hedeflerimizden olan uluslararasılaşma kapsamında yaptığımız çalışmalar, küresel ölçekteki sıralamalara yansımaya devam ediyor. Bu noktada THE Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamalası’nda Eğitim Çalışmaları ve Mühendislik alanlarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdik. Akademik gelişimin en önemli göstergesi olan uluslararası sıralamalarda daha üst sıralarda yer almak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda özveriyle çalışarak bu başarıya katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Türk üniversitelerinin uluslararası arenada sürdürülebilir gelişimine yönelik destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum".

